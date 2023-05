Constatino Romero va morir fa 10 anys i va deixar empremta entre família i amics per la gran estima que sempre despertava la seva alegria i bon humor. El troba a faltar el públic i molt també els companys de professió, de ràdio, televisió, cinema i teatre.

No passava desapercebut per la seva alçada i presència, menys quan començava a parlar, amb aquella veu tan característica de baríton, de dicció perfecta, veu perfectament col·locada, color i timbre inigualables, que a tots ens se'ns va fer molt familiar. També ho és ara per a moltes persones joves, que l'han sentit doblant Clint Eastwood o Darth Vader. Constantino es movia com peix a l'aigua al teatre, a la ràdio, al cinema, a la televisió, al doblatge i locució, gravant anuncis de publicitat o quan el tenies davant a una entrevista. Quan va morir, afectat d'una malaltia, el 12 de maig de 2013, tenia només 65 anys.

La gran vocació de Constantino Romero pel teatre Era un apassionat del teatre, i n'havia estudiat de jove. La seva primera actuació important va ser a 'L'òpera dels tres rals', de Bertold Brecht, al Teatre Romea. Amb el Centro Dramático Nacional va fer titulada 'No hay burlas con Calderón', basada en textos de Calderón de la Barca, i a diversos musicals més com 'El roig i el blau', 'La ronda','La botiga dels horrors', com a planta carnívora, 'A little night music show' i 'Sweeney Todd: el barber diabòlic del carrer Fleet', fent de perruquer assassí.

Clint Eastwood es va quedar parat: el feia gairebé millor que ell mateix! En la seva faceta com a actor de doblatge era considerat com un dels professionals més prestigiosos de l'Estat Espanyol. Va doblar altres grans estrelles americanes en català i castellà: Roger Moore, Arnold Schwarzenegger, Donald Sutherland a 'Noveccento', Humphrey Bogart a 'La legión negra' o l'entranyable Kunta Kinte de la sèrie 'Raices', i a l'actor Michael Caine. Va ser la veu del rei Mufasa de 'The Lion King', el Jutge Frollo d''El geperut de Notre-Dame' de Walt Disney i també Darth Vader a la 'Guerra de les Galàxies'. Ens va deixar aquella frase per a la història del cinema: 'Jo soc el teu pare'. Diuen que quan Clint Eastwood es va sentir doblat per Constantino Romero, va quedar absolutament impressionat i sorprès per com ho feia de bé. Anècdotes de la seva vida de doblatge n'hi ha moltes i ens en va parlar al programa Memòries de la tele de Raül Díaz. Com actor de cinema, Constantino va treballar fent de Pepe Carvalho a 'Olimpicament mort' i a 'Lola' de Bigas Luna', i a 'La veritat oculta' de Carles Balagué.