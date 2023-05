Ya solo quedan unos días para la gran cita. El Festival de Eurovisión 2023 celebra su final el próximo sábado 13 de mayo, pero antes, cada país tiene que superar a sus rivales en las semifinales, todos excepto los miembros del Big Five, como España. Este martes veremos por primera vez a la mitad de los artistas defender en directo sus propuestas en la Primera Semifinal, que han estado ensayando estos últimos días en el Liverpool Arena para que todo salga perfecto. ¿Qué países participan en esta primera gala? ¿Cuál es el orden de actuación? ¿Has escuchado todas las canciones? ¡Sigue leyendo para enterarte de todo!

Estos son los países que se juegan su plaza en la gran final en esta Primera Semifinal de Eurovisión 2023: Noruega, Malta, Serbia, Letonia, Portugal, Irlanda, Croacia, Suiza, Israel, Moldavia, Suecia, Azerbayán, República Checa, Países Bajos y Finlandia, en este mismo orden. Puedes seguir la gala a partir de las 21:00 horas en La 2 o en streaming en RTVE Play.

1. Noruega: Alessandra - "Queen of Kings" Alessandra es la elegida para representar en esta edición a Noruega, que se mantiene en el top 10 en las casas de apuestas. "Queen of Kings", la canción que techno opera sonará en el Liverpool Arena para abrir la gala, tiene opciones se convertirse en la ganadora. Su actuación, mucho baile y un juego de luces que te hipnotizará.

2. Malta: The Busker - "Dance (Our Own Party)" Malta será el segundo país en pisar el escenario a ritmo de "Danced (Our Own Party)". Los miembros de The Busker, su grupo representante en esta edición, pondrán al público a bailar, al mismo tiempo que abordan un tema complicado, el de la ansiedad social. Con ellos, el Liverpool Arena se convierte en una gran fiesta que no vas a querer que acabe.

3. Serbia: Luke Black - "Samo Mi Se Spava" El ambiente se vuelve más oscuro y espeluznante nada más que Luke Black pisa el escenario. El representante de Serbia interpreta la canción "Samo Mi Se Spava" en la Primera Semifinal de Eurovisión, ¿conseguirá volver a hacerlo el próximo sábado? En las casas de apuestas se sitúa en el medio de la tabla.

4. Letonia: Sudden Lights - "Aijā" El grupo ganó la octava edición de la Supernova, la preselección letona para Eurovisión, con la canción "Aijā". Ahora tendrán que darlo todo en la Primera Semifinal si quieren tener la oportunidad de ganar el festival. Sudden Lights es el grupo representante de Letonia. En las casas de apuestas ocupa los últimos puestos. ¿Será su puesta en escena la que consiga cambiar las tornas? Sería una alegría para el país, que lleva sin colarse en la final desde el año 2016.

5. Portugal: Mimicat - "Ai Coração" "Ai coração, que não me deixas em paz. Não me dás sossego, não me deixas capaz", así empieza la canción de Mimicat, representante de Portugal en el Festival de Eurovisión 2023. Si la artista consigue pasar a la final con "Ai Coração", el país luso continuaría con su buena racha desde que Salvador Sobral se alzó con la victoria en Eurovisión 2017 con "Amar pelos dois".

6. Irlanda: Wild Youth - "We Are One" Wild Youth son los representantes de Irlanda en esta edición de Eurovisión. El grupo defiende en la Primera Semifinal del festival la canción "We Are One". Por el momento, se mantiene en los puestos intermedios del ranking en las casas de apuestas, pero todo puede pasar. Su puesta en escena, de estilo glam rock y con vengalas de por medio.

7. Croacia: Let 3 - "Mama SC!" Igual que Servia o Irlanda, Croacia se mantiene en los puestos intermedios de la tabla en las casas de apuestas.La banda de rock moderna Let 3 interpreta "Mama SC!". Su puesta en escena es la más llamativa y, al mismo tiempo, la más polémica de todas. Su actuación no te dejará indiferente.

8. Suiza: Remo Forrer - "Watergun" Suiza hace un llamamiento a la paz mundial con "Watergun", de la mano del joven Remo Forrer. "When we were boys we played pretend. Army tanks and army men, hide and seek, grow to be the kings we dream. Where did we go?", así empieza la canción que te emocionará en esta Primera Semifinal de Eurovisión 2023.

9. Israel: Noa Kirel - "Unicorn" Israel pisa fuerte en Eurovisión este año. Noa Kirel está dispuesta a llevar a su país a lo más alto al ritmo de "Unicorn", el tema elegido para esta edición, que se mantiene en los primeros diez puestos en las casas de apuestas.

10. Moldavia: Pasha Parfeny - "Soarele Si Luna" Igual que Loreen, Pasha Parfeny vuelve a Eurovisión después de su undécima posición en Bakú 2012. El representante de Moldavia defiende en esta Primera Semifinal su tema "Soarele Si Luna", una propuesta ethno banger.

11. Suecia: Loreen - "Tattoo" Suecia es, sin ninguna duda, la gran favorita en esta edición del Festival de Eurovisión. La culpable, Loreen, que ya sabe lo que es ganar el certamen y ahora vuelve a intentarlo por segunda vez. "Tattoo" es la canción elegida en esta ocasión, con la que Suecia podría igualar en victorias a Irlandia, país que ostenta actualmente el récord con siete.

12. Azerbaiyán: TuralTuranX - "Tell Me More" Dos gemelos son los representantes de Azerbaiyán en Eurovisión 2023. Son idénticos y juntos forman TuralTuranX. Por el momento, parece que su propuesta, "Tell Me More", no convence a los eurofans, que les sitúan en la parte baja del ranking en las casas de apuestas.

13. Chequia: Vesna - "My Sister's Crown" Vesna representa a Chequia en el Fertival de Eurovisión 2023 con la canción "My sister's crown", tema que defenderán cantando en checo, inglés, ucraniano y búlgaro. Se trata de una mezcla de estilos, pop, rap y también un toque de folk. La cantautora Patricie Fuxora es la líder de esta banda. Lo cierto es que tienen muchas opciones de pasar a la gran final, si echamos un vistazo en las casas de apuestas.

14. Países Bajos: Mia & Dion - "Burning Daylight" Mia Nicolai y Dion Cooper son los representantes de Países Bajos. Durante su actuación al ritmo de "Burning Daylight" nos trasladarán a otra galaxia, creando una atomósfera totalmente diferente.