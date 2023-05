Eurovisión 2023: ¿Cuándo y dónde ver la actuación de Blanca Paloma?

Blanca Paloma avanza con paso firme a la Gran Final de Eurovisión 2023. Las casas de apuestas mantienen a la representate espaoñola con su EaEa entre los cinco favoritos. Quinta posición junto a Suecia, Finlandia, Francia y Ucrania. Los dos ensayos de la ilicitana han reforzado aún más sus posibilidades de alzarse con el micrófono de cristal el próximo 13 de mayo. Ese día veremos a la arquera desplegar toda su fuerza escénica en el M&S Bank Arena de Liverpool. Pero esta no será la única oportunidad de verla actuar en directo.

El equipo artístico de la representante española trae uno de los packs más cerrados y sólidos en la historia de España en Eurovisión. La preparación previa ha sido exhaustiva y eso se refleja en el resultado final. Para disfrutar de ella antes de la gran cita del sábado, habrá que estar también atentos a lo que ocurra este jueves, 11 de mayo, durante las Segundas Semifinales. El danés Reiley será la encargado de abrir la segunda tanda que cerrarán la banda australiana Voyager. También actuarán Armenia, Rumanía, Estonia, Bélgica, Chipre, Islandia, Grecia, Polonia, Eslovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania y Lituania.

Pero, además de los 16 participantes de la Segunda Semifinal, también podremos ver unos minutos del espectáculo de España. Blanca Paloma, acompañada de sus bailarinas (Angélica Moyano, Paloma Scharfhausen y Paula Valbuena) y sus dos palmeras (Desiré Paredes y Saray Frutos) desplegarán la magia de su manto lleno de folclore, flecos y raíz en su particular rito. Un pedacito de su show para ir abriendo boca.

Blanca Paloma: Actuación en la primera mitad de Eurovisión 2023

La cantante ilicitana actuará entre las posiciones 1º- 13º en la Gran Final del sábado. Desde la edición de 2014, y con el propósito de ofrecer el mejor espectáculo televisivo, la cadena anfitriona, en este caso la BBC, se encarga de determinar el orden de actuación de las semifinales y la final del festival. Por lo tanto, tendremos que esperar hasta la madrugada del jueves, después de conocer los resultados de la Segunda Semifinal, para saber el puesto exacto en el que Blanca Paloma pellizcará el corazón a toda Europa con su "Eaea".

Por su parte, La Zarra (Francia), Marco Mengoni (Italia) y Lord of the Lost (Alemania), actuarán en la segunda mitad, mientras que TVORCHI (Ucrania) y Mae Muller (Reino Unido) lo hará en la segunda, en concreto, los ucranianos interpretarán "Heart of Steel" en la posición número 19 de la Gran Final y la británica cerrará la final de la 67ª edición por todo lo alto con "I Wrote A Song".