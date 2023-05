En las calles de un pequeño pueblo italiano, Crema, nació la fama de Timothée Chalamet. Fue allí donde rodó Call Me By Your Name, el primer gran éxito de su carrera como actor, que le ha llevado también a ponerse en la piel de Willy Wonka. Esta oda al primer amor, con la fuerza de su pasión y de su pérdida, es una de las películas ideales para celebrar el Orgullo LGTBI+. Coprotagonizada por Armie Hammer, la cinta nos sumerge en el romance entre un joven adolescente de 17 años y el ayudante de su padre, profesor de arqueología.

El título surge de un pasaje de la película, una declaración de amor en principio sencilla, escueta, que demuestra el sentimiento tan profundo que une a sus dos protagonistas. "Llámame por tu nombre y yo te llamaré por el mío", le dice Oliver (Armie Hammer) a Elio (Timothée Chalamet), en cuya casa familiar pasa el verano. A pesar de la diferencia de edad entre ambos, su conexión es tal que se sienten almas gemelas.

En el significado del título reside el mensaje de la película, y es que, como decía su director, Luca Guadagnino, a la revista GQ, "Call Me By Your Name trata sobre perderte en otra persona". "Hay un momento en que dejas de ser tú mismo y te reconoces más en la otredad de tu amante que en aquello que ves en el espejo", explicaba a este medio.

James Ivory, director de Una habitación con vistas (1985) y Regreso a Howard's End (1992), firmó el guion de la película, una adaptación tan rica que su trabajo fue reconocido con un premio Oscar en la categoría de mejor guion adaptado. No fue la única nominación de Call me by your name, ya que recibió además las de mejor actor para Timothée Chalamet, mejor canción por "Mystery of Love" de Sufjan Stevens e incluso mejor película, pruebas todas ellas de la forma en la que la historia de Elio y Oliver conectó con la crítica. También, por supuesto, con el público, llegando a recaudar más de 40 millones de dólares en todo el mundo.

James Ivory con su Oscar por 'Call Me By Your Name' y camisa con guiño a la película GTRES GTRES/ AP Photo/ Jordan Strauss

Del buen trabajo realizado también habla la satisfacción de André Aciman, autor de la novela que adapta. "Estoy muy contento con la película y de hecho me ha encantado el éxito de la película. Es un gozo. Además, esto me ha afectado como escritor, pero no solamente porque esto me anime a seguir haciendo lo que hago, sino porque es estupendo ver la reacción de los lectores", decía en Libros de arena. El escritor, además, realizó un cameo en Call Me By Your Name en el papel de Mounir.