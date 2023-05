Durant les últimes setmanes, la superfície dels mars i oceans del planeta s’ha escalfat de forma sobtada assolint valors mai observats des que hi ha registres. De fet, des de principis de març, la temperatura mitjana de la superfície del mar oceànic de tot el planeta s’ha enfilat dues dècimes i actualment se situa al voltant dels 21 ºC, fa un any era de 20,7 ºC i la mitjana és de poc més de 20 ºC. Pot semblar una anomalia molt petita, però els experts ens recorden que els oceans suposen un 71% del pleneta, per tant, aquest escalfament produït en tant poc temps és molt significatiu.

Temperatura de l'aigua dels mar i oceans al món

Una pujada de la temperatura associada a les múltiples onades de calor marines que afecten a l’oceà índic, al Mediterrani, a prop d’Alaska, a l’Atlàntic o al Pacífic. De fet, l’escalfament de l’aigua del mar més destacable es dona a les costes del Perú i de l’Equador, on després de 3 anys amb el fenomen de la "Niña", és molt probable que els pròxims mesos s'instauri el fenomen del "Niño", provocant un escalfament natural del Pacífic equatorial.

Un fenomen que segons les previsions s’intensificarà els pròxims mesos alterant els patrons climàtics a escala globa i comportant un augment en la temperatura. Per tant, entrem en un escenari desconegut amb uns mars i oceans que podrien alliberar molta energia tèrmica acumulada durant els últims anys, cosa que fa posar en alerta a la comunitat científica. El "Niño", doncs, farà augmentar les onades de calor, les sequeres, però, també les inundacions i els fenòmens extrems. A la península i a Catalunya no hi ha una conseqüència directe, tot i que el més probable és que comporti un estiu tòrrid.