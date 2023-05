Ya faltan solo unos días para ver a Blanca Paloma defender su propuesta en el Festival de Eurovisión 2023 el próximo 13 de mayo. Poco a poco, vamos descubriendo todos los secretos de su actuación. La representante española ha ensayado esta tarde por primera vez en el Liverpool Arena, junto al resto de los miembros del Big Five. Lo ha hecho pisando fuerte con un look muy especial que nos ha dejado sin palabras. El corpiño es, sin duda alguna, la pieza clave de todo el look; se trata de una pieza escultorica, desarrollada como un metal maleado y moldeado con el volumen del cuerpo de Blanca, creando un efecto ductil en un acabado que crea el contraste de lo imposible. Un metal moldeado, una armadura, una mascara que protege el cuerpo de nuestra heroína, nuestra arquera. Esa armadura que evoca el corazón, un estallido rojo que florece del pecho, de donde nacen las pasiones.

"Es una escultura que se ha hecho sobre su propio cuerpo. Esta pieza reune la fuerza, la pasión, el músculo, la dureza, la protección de la armadura, pero con formas suaves y orgánicas que le dan esa dualidad tan especial", explica Raúl Amor, figurinista de RTVE y estilista de la ilicitana en Eurovisión.

El vestuario de Blanca Paloma en Eurovisión

Se trata de un estilo que ya hemos visto anteriormente en varias firmas de moda y que ahora es tendencia. Diseñadores como Tom Ford han vestido con este tipo de piezas a grandes celebridades, como Zendaya. Cómo olvidar ese corpiño en color rosa a modo de coraza que lució en la alfombra roja de los Critics' Choice Awards 2020. También Yves Saint Laurent o Issey Miyake. Son piezas muy especiales que se confeccionan sobre el propio cuerpo de la modelo. Chanel no llegó a vestir una pieza metálica, pero sí lució un vestido del diseñador catalán Sergio Castaño Peña que se adaptaba perfectamente a su cuerpo, una tela que simuaba ese efecto mojado, como una segunda piel.

03.02 min Eurovisión 2023 - Raúl Amor da las claves del vestuario de Blanca Paloma

Además del corpiño, Blanca Paloma lleva un entrelazado en el brazo en color negro, para darle significado al nombre de 'arquera'. El pantalón en color crudo es de inspiración goyesca.