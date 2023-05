En La Promesa suenan campanas de boda. La boda de Manuel y Jimena está cada vez más cerca, pero Jana se resiste al ver al señorito yendo al altar. La criada sabe que algo se esconde detrás de los nuevos recuerdos que tiene Manuel, y no va a parar hasta que recupere la memoria de verdad. ¿Lo hará cuando se encuentre con ella? ¡Al fin ese momento ha llegado! ¡No te lo pierdas!

El reencuentro de Jana y Manuel

Con la miel en los labios. Así nos ha dejado el reencuentro de Jana y Manuel. Lo cierto es que esperábamos más de este esperado momento tras el accidente del señorito.

Al final, Jana se ha armado de valor y ha subido a la habitación del hijo de los marqueses de Luján. Allí, y tras abrir la puerta, se ha encontrado a su Manuel, que se ha quedado mirando a la criada como si ya la conociera de algo.

No sabemos si la habrá reconocido o no porque el capítulo 87 ha terminado justo en esa escena, dejándonos con la intriga de cuál será la reacción de Manuel. ¿Reconocerá a Jana? ¿Recuperará la memoria después de ver a ese amor sin el que no podía vivir antes de su accidente?

¡Mañana lo descubriremos! ¡No hagas planes para este jueves 4 de mayo porque por fin será el verdadero reencuentro de Jana y Manuel!