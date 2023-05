¿Te has preguntado cómo sería vivir en un país con una jornada laboral de más de 50 horas a la semana? ¿Qué pensarías si tu hijo pasara 8 horas en el colegio, cada día, y tuviese que ir a varias academias para conseguir aprobar?

En el segundo episodio de Españoles en conflictos, ya disponible en RTVE Play, hemos viajado hasta Corea del Sur, un país obsesionado con la perfección y el trabajo duro. Allí, hemos podido conocer de cerca el día a día en este país a través de los ojos de españoles que residen en el país y se han adaptado a su cultura.

Luz nos habla del sistema educativo coreano

'Españoles en Conflictos' en Estados Unidos: Luz

“"Yo no querría que un hijo mío o un sobrino mío se criara en Corea"“

También en Seúl conocemos a Luz, profesora de inglés. Nos cuenta que el alto grado de exigencia hacia una persona en Corea del Sur comienza muy temprano. En un día normal los niños coreanos van a clase hasta las 13:30h y, después de comer, enlazan academias y deberes hasta bien entrada la madrugada.

“Te llegan al día siguiente diciendo: ‘Yo me dormí a las tres, yo me dormí a las cuatro’ y a mí me duele mucho escucharles hablar con tanta normalidad de algo que no debería ser normal”.

00.57 min Luz nos habla del sistema educativo coreano

“Es un sistema que está preparado y está pensado para que se saque lo mejor de cada persona, pero es un sistema muy estandarizado. No entiende que hay individuos, que cada persona tiene un ritmo y unas necesidades diferentes”, nos cuenta Luz.