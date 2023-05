La jornada de 35 hores, cada vegada més a prop

Les reivindicacions del primer de maig d'enguany han estat marcades per la demanda de millors sous que facin font a la situació d'inflació actual. Una de les propostes que fa temps que es planteja és la reducció de la jornada laboral, que diversos sindicats van defensar amb motiu del dia del Treballador. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, va presentar el mes de març un informe defensant les jornades de 32 a 35 hores per millorar la salut mental dels treballadors.

La ministra va aprofitar l'1 de maig per reivindicar la proposta de reduir les hores de feina sense disminuir els salaris. A més, el Govern espanyol està impulsant un pla pilot dirigit a empreses que vulguin implementar la reducció de jornada. Les empreses podrien rebre fins a 200.000 euros a canvi de reduir les jornades laborals dels seus treballadors i mantenir-los els salaris.

A més, els experts defensen que la reducció d'hores laborals podria augmentar la productivitat dels treballadors i les empreses. La sociòloga Marina Subirats reivindica els beneficis de la reducció de jornada, tant si es tracta d'una setmana de quatre dies, com si la reducció és de sis hores de feina diàries. "El cansament del treballador no és el mateix si treballa vuit hores que si en treballa sis", ha explicat Subirats en una entrevista al Cafè d'Idees .

Segons l'informe "Precarietat laboral i salut mental", impulsat pel Govern d'Espanya l'any passat, els treballadors precaris tenen un risc 2,5 vegades més alt de patir algun trastorn mental . És per això que diversos col·lectius defensen la implementació de les jornades de sis hores diàries o setmanes laborals de quatre dies per revertir la situació.

Una jornada més feminista i inclusiva

Subirats defensa la reducció de la jornada d'hores diàries, envers la setmana de quatre dies, ja que d'aquesta manera es pot tenir en compte la feina reproductiva i familiar. Les tasques de cures de persones i de la casa estan encara molt desequilibrades i recauen, sobretot, en les dones. "La doble jornada és molt feixuga per les dones i ha fet que baixi molt la natalitat", argumenta Subirats,

La sociòloga Subirats reivindica que la manera d'igualar la situació de desequilibri en les tasques reproductives i de cures és la reducció d'hores per a tothom. L'alternativa fins ara és, si no, la reducció d'hores només per part de les dones, que estan obligades a treballar jornades més curtes per poder conciliar amb les tasques de casa o familiars. "Això vol dir menys salari i menys carrera professional", explica Subirats, una situació que perpetua la desigualtat.