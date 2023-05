Nuevo conflicto en MasterChef 11. Esta vez, los protagonistas son Merce, Camino y Luca; el motivo, una broma que salió mal. Ocurrió en la casa en la que conviven los aspirantes, pero el mal rollo ha llegado hasta las cocinas del plató. Los jueces han acabado enterándose de qué es lo que pasaba entre ellos en plena valoración de prueba cuando Merce lo ha sacado a colación, incapaz de pasarlo por alto. "Pero te aseguro que pica menos que una sopa que me pusieron a mí el otro día", ha soltado mientras criticaban un plato suyo.

La "broma" de la discordia

La sopa en cuestión, que Camino había puesto más picante como broma, no iba dirigida a Merce, sino a Laura, pero acabó en sus manos por error. Merce no se lo ha tomado nada bien. "Había otra persona más que era la que se estaba riendo encima y se ha estado riendo todo el fin de semana a carcajadas", se ha quejado, sin decir en ese momento a quién se refería. "La próxima asegura el tiro, Camino, porque le toca a alguien que a lo mejor no le hace gracia o es intolerante, tiene un problema con el picante, y le puedes desgraciar el día, la noche", ha advertido Pepe. Camino ha explicado que el problema fue que perdieron de vista el plato. Le pidieron perdón, pero Merce no aceptó sus disculpas.

El tercero en discordia de este asunto es Luca, a quien Merce se refiere cuando habla de las risas por parte de otro compañero. Tras la valoración de Luca y Jorge Juan, ha sido imposible no fijarse en que Merce ni se ha inmutado para recibirle, sin saludar a Luca, a diferencia de a Jorge Juan. "Luca para mí en la casa ya no existe", han sido las duras palabras de ella. "Tengo 18 años y es normal que estas bromas que son tonterías me hagan risa. Merce yo creo que ahora se piensa que, después de la pimienta, todas las caras o las actitudes que tengo ya van hacia ella. Pues no", se ha defendido él. "Si mi presencia no la aguantas, es problema tuyo, no mío", ha zanjado Luca tras la discusión. Así ha quedado el conficto, sin resolver, al menos de momento.