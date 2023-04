Es una de las citas más esperadas del calendario de la moda, un evento sin precedentes que congrega a lo más chic del momento: diseñadores, actrices, modelos, cantantes, deportistas... Cada primer lunes de mayo, el Metropolitan Museum de Nueva York (MET) celebra su famosa gala con una alfombra roja que genera una enorme expectación. El evento sirve para recaudar fondos y para inaugurar la exposición de moda que el museo celebra cada temporada desde 1948 (aunque tan solo hace 15 años que se hace el primer lunes de mayo). Tan solo la pandemia de COVID-19 rompió la tradición.

Al principio el evento lo organizaban Vogue y Harper´s Bazaar, por turnos, pero desde mediados de los 90 se encarga solo Vogue. Anna Wintour es la encargada de la organización y cuenta con la ayuda de Harold Koda y Andrew Bolton, que actúan de comisarios en las exposiciones. Grace Coddington, que fue su mano derecha desde 1988 a 2016, describe el papel de la 'jefa' en sus memorias. "Se implica al cien por cien. Lo supervisa todo, desde los centros de flores hasta la colocación de las mesas, el esquema de colores de la decoración y la distribución de los invitados para la cena".

Una gala ridícula con muchas anécdotas

Hay tantas anécdotas como ediciones de la gala del MET. En 2012, por ejemplo, Beyoncé se presentó en la cena sin que se la esperara. Lo recuerda André Leon Talley en sus memorias, publicadas ahora por Superflua, y también recuerda que en 2015 Rihanna eclipsó a todos los invitados con un diseño de Guo Pei, un abrigo amarillo con una enorme cola que, al desplegarse, ocultaba toda la escalinata del museo e hicieron falta ocho ayudantes vestidos de esmoquin para arreglársela para posar ante los medios. La imagen de Rihanna fue carne de meme de una manera colosal, igual que la de Jared Leto vestido de Gucci y llevando del brazo su 'propia' cabeza o la de Katy Perry con un 'vestido' de lámpara que se encendía de verdad.

Jared Leto, con look de Gucci, en la gala del MET de 2019.

Los invitados, en teoría, tienen que ir vestido con prendas que encajen en la temática de la exposición, pero no es así. En los últimos años, hemos visto de todo: gente que 'pasa' por completo y gente que se disfraza directamente. Las críticas son terribles: mal gusto, ordinariez, carnaval de estilos, Halloween de la moda... En Vogue son conscientes y saben que la repercusión será mayor si el mal gusto florece. Son muchos y muchas los que hacen, con mucho gusto, el ridículo. Todos menos ella. "Uno nunca ha visto a Anna Wintour con un absurdo vestido temático", dice André Leon Talley.

La gala tiene su propia película, The first monday in may, y además forma parte de la trama de Oceans 8 en la que intervienen estrellas como Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna y Anne Hathaway, que conocen muy bien la gala, la auténtica.