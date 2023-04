La Comunitat General de Regants del Canal Segarra-Garrigues ha decidit tancar el subministrament d'aigua des d'aquest dissabte fins al dimarts 2 de maig i, a partir de llavors, subministrar només "l'estrictament necessària per salvar els conreus llenyosos". La mesura s'ha pres a causa de la situació excepcional de sequera, amb l'objectiu d'arribar al final de campanya "amb la quantitat d'aigua mínima garantida per la subsistència dels arbres".

Des d'aquest moment no se subministrarà aigua a cap cultiu sembrat o plantat a partir del 28 d'abril i el dimarts s'obriran els hidrants sota petició de cada regant i s'informarà del volum màxim mensual per a cadascun d'ells.

Aquesta és la primera vegada en la història del canal, que va començar a operar el 2009, en què es tanca el subministrament. El volum emmagatzemat al Sistema Oliana-Rialb, en cas de no ploure, tenint en compte el subministrament a poblacions, granges i supervivència de l'arbrat, no pot garantir cap altres ús de l’aigua.

La Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues ha decidit tancar durant uns dies l’aigua perquè tot i que ara el Segarra-Garrigues té les basses plenes, amb l’aigua de les basses ubicades des del Sector 1 al 9.2.-15 no es pot garantir la campanya íntegra de cap sector. A les granges, es garanteix el subministrament entre maig i agost amb el mateix volum que al 2022, però no més.

La Comunitat de Regants assegura que, en cas que hi pugui haver noves aportacions del Canal, s'hauran de destinar a rebaixar la reducció dels pisos més afectats, que estan per sobre del 70%.

El precedent del canal d'Urgell

La falta d'aigua també ha obligat aquesta setmana el canal d'Urgell ha tancat la sèquia principal cinc mesos abans del previst, en una mesura inèdita en els 160 anys de la infraestructura que abasteix d'aigua les comarques de Ponent. La baixada del volum d'aigua ja s'ha començat a notar després del tancament de comportes i ara només hi circula un pam d'aigua que ha de servir per garantir abastaments a municipis.

Els operaris han començat a instal·lar tanques per tal de delimitar zones d'emmagatzematge d'aigua al llarg de la infraestructura i donar així resposta a l'elevat consum d'aigua que hi ha durant els mesos d'estiu a les poblacions. Amb el tancament anticipat del canal per la falta de reserves a Oliana i Rialb, es calcula que unes 50.000 hectàrees de cultius es quedaran sense poder regar els propers mesos.