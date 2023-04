Els preus no donen treva i repunten de nou aquest darrer mes d'abril. Mentre que el març va confirmar-ne el ritme a la baixa, la dada avançada de l'IPC d'abril ha trencat la bona dinàmica i la inflació s'ha enfilat al conjunt d'Espanya fins al 4,1%, vuit dècimes més que al març. La pujada no és ara pels aliments, sinó per l'augment dels preus dels carburants i perquè l'electricitat no s'abarateix tant com fa un any.

El ministeri d'Afers Econòmics considera que les dades són lògiques “perquè es comparen amb el mes en el qual es va introduir el descompte dels carburants i la resta de mesures” per contenir la inflació. I destaca que la taxa general de l'IPC és la meitat de la registrada fa un any. Pel que fa a la variació mensual de l'IPC, en comparació amb el març els preus s'han enfilat un 0,6%.