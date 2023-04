Els regants del Canal d'Urgell s'enfronten a una complicada situació pel tancament del reg cinc mesos abans del previst. En una situació normal, sense manca d'aigua, la campanya duraria fins a l'1 d'octubre, però la sequera ha precipitat l'avançament del tancament per aquest dimarts 25 d'abril. Una mesura que comporta pèrdues econòmiques milionàries i, per això, reclamen indemnitzacions a la Generalitat.

Un dia abans del tancament del reg, els regants del Canal d'Urgell s'han reunit d'urgència amb el Departament d'Acció Climàtica per posar sobre la taula les pèrdues a què s'enfronten. Fonts del Departament afirmen que volen "donar suport al sector i fer una valoració conjunta de la situació", una trobada que es produeix a la vigília de la Taula Agrària, on també "es compartiran les conseqüències de l'estat de la sequera".

Ara, s'enfronten a una campanya buida, en què no tenen suficient aigua per regar. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha avisat que el tancament del Canal d'Urgell tindrà un "fort impacte" en la producció dels fruiters , que només tindran autoritzat el reg de supervivència dels arbres de manera que es pot perdre tota la collita. I també perilla la collita de fruita seca .

El Canal d'Urgell és la infraestructura de regadiu que proveeix més hectàrees de Catalunya, unes 70.000 situades entre les comarques del Pla d'Urgell, la Noguera, Urgell, els Garrigues i el Segrià. Els regants d'aquest canal pateixen les restriccions d'aigua per la sequera des que al març van entrar en vigor les mesures de la Generalitat , i fa tot just dues setmanes, van tornar a tallar a la meitat la dotació d'aigua .

Modernització del Canal d'Urgell

D'altra banda, queda pendent la modernització del canal per fer possible portar l'aigua per degoteig o aspersió a les finques, cosa que permetrà estalviar aigua. L'escull per poder fer-ho està en el finançament, que negocien el Departament d'Acció Climàtica amb el Ministeri d'Agricultura. La consellera Jordà s'ha compromès a assumir el 60% de la despesa si Agricultura es fa càrrec del 40% restant.