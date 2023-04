Con tanta tensión entre cocinado y cocinado, no es de extrañar que salten chispas. Los aspirantes son conscientes de lo que se están jugando y van a dar su mejor versión para conseguir cumplir su sueño: proclamarse ganador de la undécima edición de MasterChef. Ya lo estamos viendo, esta está siendo una de las más conflictivas, primero fueron Jotha y Larraitz, después Jotha y Luca, también han dejado claro su falta de 'feeling' Ana y Francesc. Los últimos en enfrentarse han sido Jeremy y Fray Marcos.

Todo empezó cuando el sacerdote se acercó a los jueces para presentarle su plato en la primera prueba de la noche. Fray Marcos suele tener una buena actitud ante los retos, aunque alguna que otra vez le hayamos visto desmotivado. En esta ocasión, estaba muy seguro de su trabajo y se mostró convencido de que iba a librarse de vestir un delantal negro en la prueba de expulsión. "De aquí me sale trabajo en un restaurante marroquí", dijo. Los jueces tuvieron sus dudas antes de probar su plato. ¿Y si terminaba en la eliminación? "Si no está bueno, voy a eliminación y es otra oportunidad de seguir aprendiendo", aseguró. Mientras el sacerdote no dejaba de sonreír, otro aspirante se llevaba las manos a la cabeza tras escuchar esa frase.

"Típica frase motivacional, me pone muy nervioso", murmuró Jeremy. Fray Marcos estaba en lo cierto, los jueces reconocieron que su plato estaba realmente bueno y le felicitaron por su trabajo. Tras su veredicto, la risa de Jeremy no pasó desapercibida. Jordi Cruz le preguntó si había algo que le molestase. "A mí las típicas frases de 'no sabía que ponerme y me puse contento', pues me ponen muy nervioso. Pero no pasa nada, cada uno dice lo que quiere", confesó el aspirante.

Fray Marcos, sorprendido, intentó comprender y justificar su actitud, haciendo alusión a los problemas que tuvo Jeremy durante su infancia y su adolescencia: "Hay que entender la historia personal de cada quien. A veces no sanamos esa historia y es muy importante sanar el proceso y la vida para no caer siempre en lo mismo, porque si no te conviertes en un amargado y amargas la vida a los demás. Sin ninguna alusión personal", puntualizó el sacerdote para que Jeremy no se sintiera ofendido. Igualmente, sus palabras no sentaron nada bien al aspirante.

Fue detrás de cámaras cuando descubrimos que entre ellos no hay una buena relación en la convivencia. "A mí, que una persona que no me conoce apenas porque no le he dado el lujo, que me diga que estoy amargado porque no he superado mis traumas... Quién se cree. Si nadie le soporta, será por algo", sentenció Jeremy.