Desde el primer programa de MasterChef 11 descubrimos la naturalidad y la gracia con la que se expresa Jorge Juan. El aspirante manchego nos ha dado incluso clases de bailes. ¡No tiene desperdicio! Ahora, el bombero forestal se destapa como candidato principal para sustituir a Pepe Rodríguez como jurado de MasterChef. ¿Te encajaría?

En la primera prueba de la noche, Carlos Latre fue el invitado, y junto a Pepe se acercó a supervisar el cocinado de Jorge Juan. Los nervios se apoderaron del aspirante. "Me pongo nervioso porque le amo a él y te amo a ti", confesó Jorge Juan a Pepe mientras se le caía todo el caldo del cazo. Y fue a continuación cuando el aspirante soltó la bomba: "Pepe he venido a sustituirte". El chef reaccionó rápido y contestó ofreciéndole su chaquetilla. Jorge Juan se vino arriba. "Con el tiempo, cuando te jubiles, si necesitas a alguien con tu gracia y todo lo que tú tienes, me tienes a mí", afirmó el aspirante. Pepe se mostró muy agradecido con esa afirmaciónn: "Eso no me lo habian en la vida. Ole, ole y ole la gente con arte". Pero el punto y final lo puso Carlos Latre: "Viva Jorge Juan".