Junts intenta mantenir el bastió de Girona a les municipals

A Girona està en joc l'única capital catalana que encara controla Junts per Catalunya, a expenses del que pugui passar a Barcelona amb Xavier Trias. Per retenir-la, la formació de Laura Borràs aposta per l’exconsellera d’Universitats, Gemma Geis, afí al nucli de Carles Puigdemont. El seu objectiu és revalidar la victòria de fa 4 anys de l’alcaldessa des de 2016, Marta Madrenas, que ha decidit deixar la política local. L'aposta per Geis va tancar les diferències internes provocades per la renúncia d'Assumpció Puig, que havia guanyat les primàries.

Els actuals nou regidors de la formació postconvergent, sumats als 4 d’ERC van ser suficients el 2020 garantir l'estabilitat del bastió gironí conquerit el 2011 per Carles Puigdemont. El cap de la candidatura republicana tornarà a ser l'actual vicealcalde i regidor de cultura, Quim Ayats, que aspira a fer valdre la gestió dels darrers 4 anys i la seva estreta vinculació amb el teixit associatiu de la ciutat per ampliar suports.

PSC i Guanyem Girona també opten a l'alcaldia El mateix propòsit es fixen les dues principals forces de l'oposició. Guanyem Girona, la candidatura conjunta de la CUP i forces sobiranistes d’esquerres, i el PSC tenen 6 regidors i totes dues aspiren a convertir-se en la força més votada. Guanyem Girona va quedar segona fa 4 anys, i d'aquí que segueixi apostant pel periodista Lluc Salellas. Amb ell estarà, com a número 2, Cristina Andreu, que també repeteix. La socialista Sílvia Paneque, al consistori des de 2011, torna a ser candidata per tercera vegada després del trencament intern del partit del 2014. Fa 4 anys va obtenir només 200 vots menys que Salellas. Ara es presenta amb l’esperança de recuperar l’alcaldia que van ocupar durant 32 anys fins a la victòria de Puigdemont el 2011.