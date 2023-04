Compte enrere per a un Sant Jordi amb molt bones previsions

Catalunya escalfa motors per a la Diada de Sant Jordi. Els representants dels gremis de Floristes, Llibreters i Flequers han previst que serà una diada de “rècord”. Barcelona comptarà amb 4.100 punts de venda de flor, gairebé 1.000 de llibres i una vintena de flequers. Pel que fa a la mobilitat, el trànsit a la superilla literària de Sant Jordi es tallarà dissabte a les 22h i es recuperà la normalitat progressivament a les 4h de la matinada de dilluns.

La celebració de Sant Jordi a Barcelona mobilitzarà 275 agents de la Guàrdia Urbana, prop de 330 auxiliars i una infraestructura amb 230 barreres de formigó New Jersey.

Acte institucional al Palau de la Generalitat

L'acte institucional d'inici de celebració al Palau de la Generalitat celebrat aquest dilluns ha comptat amb la presència del president del Govern Pere Aragonès, la consellera de Cultura Natàlia Garriga i els escriptors Xavier Bosch i Roser Cabré-Verdiell.

La jornada d'aquest 2023 ve marcada per les bones perspectives del Gremi de Llibreters, que porten molts dies esperant aquesta celebració tradicional i històrica. A Barcelona, es consolida el model de 'superilla literària' i s'amplia amb nous carrers per donar més presència a les parades de llibres i roses. De 9h a 21h hi haurà 320 parades repartides al llarg d'aquest espai, el que suposa un increment de l'11% respecte l'any passat.