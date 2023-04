Compte enrere per a un Sant Jordi amb molt bones previsions

Catalunya escalfa motors per a la Diada de Sant Jordi. L'acte institucional d'inici de celebració al Palau de la Generalitat celebrat aquest dilluns ha comptat amb la presència del president del Govern Pere Aragonès, la consellera de Cultura Natàlia Garriga i els escriptors Xavier Bosch i Roser Cabré-Verdiell.

La jornada d'aquest 2023 ve marcada per les bones perspectives del Gremi de Llibreters, que porten molts dies esperant aquesta celebració tradicional i històrica. A Barcelona, es consolida el model de 'superilla literària' i s'amplia amb nous carrers per donar més presència a les parades de llibres i roses. De 9h a 21h hi haurà 320 parades repartides al llarg d'aquest espai, el que suposa un increment de l'11% respecte l'any passat.

La superilla literària de 2023 | Ajuntament de Barcelona

Quins són els principals punts de venda a Barcelona? Ciutat Vella : la Rambla, plaça Reial i passeig de Lluís Companys.

: la Rambla, plaça Reial i passeig de Lluís Companys. L’Eixample : plaça de Catalunya, plaça de la Universitat, rambla de Catalunya i passeig de Sant Joan (entre la plaça de Tetuan i l’Arc de Triomf).

: plaça de Catalunya, plaça de la Universitat, rambla de Catalunya i passeig de Sant Joan (entre la plaça de Tetuan i l’Arc de Triomf). Sants-Montjuïc : rambla de Sants i carrer de la Diputació.

: rambla de Sants i carrer de la Diputació. Les Corts : avinguda de la Diagonal (entre el carrer de Joan Güell i el carrer de Pau Romeva, al costat mar) i plaça de Valdivia.

: avinguda de la Diagonal (entre el carrer de Joan Güell i el carrer de Pau Romeva, al costat mar) i plaça de Valdivia. Sarrià - Sant Gervasi : plaça de Sarrià.

: plaça de Sarrià. Gràcia : carrer Gran de Gràcia (entre el carrer Sèneca i la rambla del Prat), plaça de Nicolás Salmerón, plaça de la Vila de Gràcia i Jardinets de Gràcia.

: carrer Gran de Gràcia (entre el carrer Sèneca i la rambla del Prat), plaça de Nicolás Salmerón, plaça de la Vila de Gràcia i Jardinets de Gràcia. Horta-Guinardó : plaça d’Eivissa i la zona delimitada pel carrer de Tajo, entre la baixada de la Plana i la baixada del Mercat.

: plaça d’Eivissa i la zona delimitada pel carrer de Tajo, entre la baixada de la Plana i la baixada del Mercat. Nou Barris : marquesina de la Via Júlia (entre el carrer d’Argullós i el carrer de Joaquim Valls), i plaça del Virrei Amat (a la cruïlla del carrer de Felip II i el carrer de la Jota).

: marquesina de la Via Júlia (entre el carrer d’Argullós i el carrer de Joaquim Valls), i plaça del Virrei Amat (a la cruïlla del carrer de Felip II i el carrer de la Jota). Sant Andreu : places d’Orfila i del Comerç i carrer del Segre (entre el carrer del Pont i el carrer del Cinca).

: places d’Orfila i del Comerç i carrer del Segre (entre el carrer del Pont i el carrer del Cinca). Sant Martí: rambla del Poblenou (entre el passeig de Calvell i l’avinguda de la Diagonal), carrer del Cabanyal i carrer de la Sèquia Comtal.

01.19 min La Cambra del Llibre preveu un Sant Jordi de rècord | Montse Soto

Portes obertes a l'Ajuntament de Barcelona Coincidint amb la Diada de Sant Jordi, l'Ajuntament de Barcelona ofereix la tradicional jornada de portes obertes al consistori. La visita es podrà fer de 10h a 20h i l'accés és lliure i gratuït. Alguns dels espais que es poden visitar són l’Escala Negra, la Capella del Bon Consell, el Saló de Cròniques, el Saló del Bon Govern, la Sala del Treball, el despatx de l’alcaldessa, el Saló de Carles Pi i Sunyer, el Saló de Cent, el Saló del Consolat de Mar, la Sala Tàpies, el Despatx d’Honor, el Saló de Carles III, el Saló de la Ciutat, la Galeria Gòtica i l’Escala d’Honor.

Sant Jordi 2023 a Tarragona La Diada de Sant Jordi a Tarragona té com a centre neuràlgic les parades de llibres i roses a la Rambla Nova. Aquest 2023, les parades estaran obertes des de les 9h del matí fins a les 21h. A les 19 h hi haurà la tradicional ballada de sardanes a la plaça Verdaguer, i a les 20h es farà l'actuació castellera de les quatre colles de la ciutat al capdamunt de la Rambla Nova.

Diferents espais a Girona La Diada de Sant Jordi es celebrarà a diferents punts de la ciutat de Girona. L’esplanada de la Copa centrarà l'activitat dels paradistes de roses i llibres. Un total de 31 parades de professionals es concentraran en aquest espai. L’horari d’obertura al públic serà de 9 a 22 h i l’entrada serà gratuïta. L’accés es farà per la porta del passeig de la Devesa. La Plaça de l'Assumpció al barri de Sant Narcís comptarà per primera vegada amb un mercat de llibres, revistes, CD i discs de vinil nous i de segona mà i roses.