Nino Bravo cantaba aquello de Hace tiempo que sueño con ella, y solo sé que se llama Noelia. Basta leer o escuchar esta frase de la canción para saber que está dedicada al amor surgido de un flechazo, al de alguien en cuyo camino se ha cruzado Noelia y desde ese momento no puede dejar de pensar en ella. Son muchas las musas que inspiran poemas y canciones, pero Noelia es mucho más que una musa, es una mujer de carne y hueso.

La canción se lanzó en 1972, un año antes de que Nino Bravo muriera. Estaba casado con María Amparo Martínez. Tenían una niña y otra estaba en camino, una niña a la que el cantante nunca pudo conocer. ¿Estaba Nino Bravo de ella a pesar de cantar su amor por Noelia? La respuesta es sí, y un año después compuso Vivir, una canción que empezó tarareando como Marí, Marí y que derivó en Vivir, vivir. Fue la única canción que el cantante valenciano compuso, aunque no pudo terminarla y se público dentro de un disco póstumo, el quinto de su carrera.

Ya sabemos que la canción no la escribió Nino Bravo, fue Augusto Algueró. Viajemos en el tiempo para vivir el cambio de los 60 a los 70. En aquellos años, los concursos de belleza eran todo un acontecimiento social y tenían una gran repercusión. Muchas chicas se presentaban para utilizarlos como trampolín para lanzarse al mundo del cine, la televisión o la moda. En 1969, el título de Miss España se lo llevó Genoveva Noelia Afonso Cabrera, que era Miss Tenerife , y un año más tarde se alzó con la corona de Miss Europa en una gala celebrada en Atenas. El único título que se le resistió fue Miss Universo.

Una declaración en forma de canción

Cuenta la leyenda, su leyenda, que como Miss España tuvo que instalarse en Madrid para ir a presentaciones, recepciones (entre ellas una con Franco). fiestas, desfiles y programas de radio y televisión, y que en uno de esos eventos coincidió con Augusto Algueró, casado entonces con Carmen Sevilla, que era amigo del padre de su novio.

El famoso compositor, autor también de 'Te quiero, te quiero', se enamoró y se declaró en forma de canción, y Nino Bravo la estrenó en 1972. "Estoy muy orgullosa de que hayan utilizado mi nombre para hacer esta canción. Me dio mucha pena no haber conocido personalmente a Nino Bravo. Su muerte prematura en un accidente de tráfico fue un shock nacional. La canción la compuso Augusto Algueró. Cuando oyó mi nombre dijo que era precioso para una canción y que resultaría un éxito como 'Penélope', de Joan Manuel Serrat. Y así fue”, contaba siempre en las entrevistas. "Yo solo inspiré la canción, y me enorgullece porque es preciosa", ha dicho varias veces, zanjando así cualquier rumor incómodo: Noelia tenía novio, el empresario catalán Santiago Puig Serratusell al que conoció con 18 años y con quien se casó en 1972.