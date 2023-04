Luca no lo ha pasado muy bien que digamos esta noche. Los aspirantes se han tenido enfrentar en la primera prueba del programa al reto de crear un plato que reflejase sus raíces utilizando como base pan, cebolla y patata y añadiendo restos de ingredientes a elegir del supermercado, un desafío que le ha costado bastante al tiktoker. Ya había mostrado sus dudas nada más descubrir los productos que se escondían bajo la caja misteriosa -"Yo estoy en shock. No sé cómo utilizarlo. ¡Es muy poco esto!", había dicho del pan, la cebolla y la patata, antes de rematar con que "no es nada VIP"-, pero lo peor para el aspirante ha llegado cuando ha tenido que presentar su creación antes los jueces.

Ha elaborado unas patatas fritas con salsita de setas, puerro y cebolla, un plato inspirado en unas patatas bravas, pero con una salsa, según él, "más healthy". El reto se le ha resistido, como él mismo ha reconocido. "He tenido un poco de ansiedad comprando porque nunca había cocinado con comida reutilizada", dice, en vez de restos, "y, claro, para mí ha sido muy impactante".

La declaración ha sorprendido a Pepe Rodríguez: "¿En tu casa, en tu nevera, no aparece nunca un trozo de pimiento rojo, un tomate, un trozo de tortilla de patata del día anterior?". "Sí, pero normalmente cuando yo cocino en casa intento coger los productos más… de mejor calidad", ha respondido él, ajeno a la comida de aprovechamiento, ante la incredulidad de sus propios compañeros.

Luca acaba llorando Al margen de ello, las críticas de los jueces tampoco han sido buenas. No han encontrado el parecido a las patatas bravas, con una salsa que ni siquiera pica, y tampoco están muy de acuerdo con eso de referirse a la comida saludable en este caso. "Lo que no tiene sentido es hablar de cuidarse y de lo healthy cuando haces patatas fritas", ha recriminado Pepe, que ha sentenciado que "comer patatas bravas un día cada X es una maravilla y es mucho mejor que comer esto. Esto no se podría admitir de ninguna manera". "Ibas muy bien, Luca, y pum, se ha caído Luca. A mejorar", ha resumido Pepe. Luca no se ha tomado bien las palabras del chef y se ha quedado visiblemente afectado. "Los he decepcionado un poco y eso no me hace estar feliz", ha asegurado el aspirante. Durante la valoración del plato de Laura, a Luca se le han saltado las lágrimas. "Me da bajón, porque Pepe ha dicho como que 'Luca estaba subiendo y luego ha bajado'… y no ha sentado bien", ha lamentado.