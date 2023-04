Su conexión era un secreto a voces. Tanto que algún que otro compañero lo había dejado caer en programas anteriores, pero ellos siempre lo desmintieron... hasta ahora. Álex y Laura, dos de los aspirantes más jóvenes de la undécima edición de MasterChef, podrían ser la nueva pareja del programa, que ya ha unido a varios concursantes, como Eva y Jokin. Encontrar el amor en el talent culinario es posible y ellos son la prueba definitiva. Esta vez ha sido Luca el que se ha ido de la lengua cuando Samantha ha preguntado a los concursantes por los salseos de la conviviencia.

"Yo no quiero crear una historia... pero sí que es verdad que Álex y Laura tienen una relación que a mí me encanta", confesó Luca, que aseguró ver "chispas" entre sus compañeros, pero no las mismas que hay entre Ana y Francesc, que no acaban de congeniar y prefieren evitarse en la convivencia. Los protagonistas de esta historia que acabará siendo de amor solo podían reírse después de escuchar el comentario del tiktoker. "Otra vez, nos quieren casar", se quejaba Laura, aunque lo cierto es que ninguno de los dos llegó a negar esa "chispa" de la que hablaba Luca.

Detrás de cámaras, ella se confesaba: "Entre yo y Álex saltan chispas porque somos dos personas bastante fuego, somos muy explosivas. Me transmite una energía increíble". Está claro que entre ellos la complicidad es evidente. El tiempo dirá si son compatibles y si pueden tener algo más allá que una bonita amistad.

Laura fue una de las aspirantes que se tuvo que jugar su plaza en el concurso en la prueba de expulsión. Jordi se acercó durante el cocinado para ver cómo iban sus elaboraciones y no dudó en sacar de nuevo el salseo. "No sé si saldré de aquí de cocinera, pero con novio seguro", soltó la aspirante bajo la atenta mirada de Álex, que la escuchaba atónico desde la galería. "¿Qué está diciendo la otra?", le preguntó al resto de sus compañeros. Parece que alguien se puso nervioso al oír la palabra "novio".