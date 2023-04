El reto de expulsión del séptimo programa de MasterChef 11 volvió a poner a prueba a los aspirantes. La tarta Alaska era el postre a replicar, tarea muy complicada teniendo en cuenta que lleva bizcocho, helado y merengue. Pero la dificultad aumenta cuando entre los propios compañeros "se roban" alguna de las elaboraciones. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido? Lo analizamos.

La prueba comenzó con Edu Soto, invitado de la noche, preguntando a los jueces si es cierto que los aspirantes no tenían receta. Y así era. Nada de receta ni de paso a paso. Todo lo tendrían que tener ya en la cabeza, y si no, tocaba improvisar. El bizcocho era la primera parte de la tarta Alaska, pero los verdaderos problemas llegaron con el helado.

Uno a uno comenzaron a trabajar con el nitrógeno líquido, pero fue el momento de sacar el helado del abatidor lo que desató el cruce de acusaciones. Ana tenía dos botes, Luca tres y Marta advirtió a sus compañeros que le faltaba un bote. "Me ha desaparecido uno", dijo Marta en alto. Mientras tanto, el creador de contenidos en TikTok no paraba de mirar sus botes abriendo y cerrando el abatidor. "No abras más", dijo Marta levantando la voz. Luca, en el mismo tono, contestó: "Que vale, Marta, cariño, pero tengo que controlar mi helado. Sois muy egoístas a veces". Jordi tuvo que intervenir para pedir tranquilidad: "Hay un follón aquí...".