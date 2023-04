Els Bombers de la Generalitat donen per estabilitzat l'incendi forestal de la Franja de Ponent, que afecta els municipis de Mequinensa, a l'Aragó, i la Granja d'Escarp i Seròs, a la comarca lleidetana del Segrià. Segons xifres provisionals facilitades pel cos d'Agents Rurals, el foc ha cremat unes 600 hectàrees, unes 250 de les quals a Catalunya.

Hi continuent treballant unes 40 dotacions dels Bombers, diversos efectius de Bombers de l'Aragó, ADF, Agents Rurals, Mossos d'Esquadra i SEM. Els equips d'emergències intenten tancar el flanc esquerre de l'incendi per evitar que s'obri per la cua i també a la zona del cap, que es troba a la serra de Campells. L'objectiu dels Bombers és obstaculitzar que el foc salti aquesta zona, ja que el potencial seria d'unes 3.500 hectàrees.

Millora de les condicions ambientals

El pronòstic per controlar el foc és bo, tenint en compte que diversos mitjans aeris s'han pogut incorporar a les tasques d'extinció gràcies a la pèrdua de força del vent, que el dissabte bufava amb ratxes de prop de 70 quilòmetres per hora. A més a més, també ha pujat la humitat relativa i la temperatura no és tan alta. Durant la nit, els efectius de Bombers han pogut assolir les prioritats marcades i tancar amb línia d’aigua el perímetre de l'incendi.

D'aquesta manera, s'ha pogut treballar amb intensitat al cap i al flanc esquerre del foc. La carretera limítrof A-2414 es troba tallada al trànsit, però no s'han hagut de lamentar ferits ni habitatges afectats per l'incendi. La investigació sobre l'origen del foc està en mans del Servei de Protecció Natural de la Guàdia Civil (SEPRONA), donat que l'incendi va començar en territori aragonès. Alguns alcaldes de la zona del Segrià apunten a que les flames s'haurien originat en una línia elèctrica de baixa tensió.

Segons ha explicat l'alcalde de Maials, David Masot, les flames haurien començat en un transformador d'una línia elèctrica de Fecsa Endesa a Mequinensa. Es tracta d'una línia que passa per la Ribagorça i que ja va causar un incendi fa 20 anys. Masot aprofita l'avinentesa per demanar a la companyia elèctrica que millori les línies, no només per minimitzar el risc d'incendi sinó també per acabar amb els microtalls que pateixen a la zona del Segrià.

El telèfon d'emergències 112 va rebre 36 trucades per alertar del foc i Protecció Civil manté per aquest diumenge en prealerta el pla Infocat pel perill alt i molt alt d'incendi, sobretot a les comarques de la meitat sud, del centre i també l'Empordà.

També es manté en alerta el pla Ventcat per fortes ratxes de vent previstes especialment a les comarques del Pirineu Oriental i de l'Empordà.