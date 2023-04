RTVE Play entra en la segunda quincena de abril repleta de estrenos que te encantarán. Para empezar, este lunes podrás disfrutar del quinto episodio de El año de las emociones y del documental El viaje. La medalla de la salud mental. El miércoles, Alice Nevers comienza a investigar en nuestra plataforma gratuita de directos y vídeo bajo demanda con su temporada 13. ¿Quieres más? Echa un vistazo a nuestra agenda ¡y apunta!

Lunes

El año de las emociones - Episodio 5: Sorpresa

Mara Jiménez charla con Quantum Fracture (divulgador científico) y Amarna Miller (comunicadora) sobre la única emoción neutra y más breve: la sorpresa.

El año que eligen como más representativo de esta emoción es 1938, cuando un factor sorpresa frenó en seco la batalla de Teruel. Hemingway, Orson Welles y La guerra de los mundos también definen este año tan sorprendente.

El viaje. La medalla de la salud mental

Un documental sobre la importancia de la atención de la salud mental en el deporte de élite, basado en la vida y la experiencia de la esquiadora Blanca Fernández-Ochoa, la primera mujer española en conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Edurne Pasaban, Toni Nadal, Almudena Cid, Pedro Aguado o Ruth Beitia dan a conocer de primera mano los problemas a los que se enfrentan los deportistas de élite, tanto en el desarrollo de su carrera profesional como, sobre todo, cuando se retiran.

Disponible en RTVE Play a partir de las 20:30 h.

Torneo Conde de Godó 2023

Esta semana disfruta en Teledeporte y RTVE Play del Torneo Conde de Godó, que celebra su 70º aniversario, desde las pistas del Real Club de Tenis Barcelona.

Carlos Alcaraz, campeón del torneo el pasado año, intentará revalidar su título en una competición en la que, finalmente, no estará Rafa Nadal: "Aún no me encuentro preparado", ha anunciado.