Anuncien dues mobilitzacions al maig contra els creuers

La polèmica instaurada per la gran activitat turística de creuers als ports catalans i la seva afectació en el canvi climàtic no s'atura. És així que la plataforma Stop Creuers Catalunya ha anunciat dues grans mobilitzacions el pròxim diumenge 7 de maig a Barcelona i Tarragona.

Les diferents organitzacions de la Mediterrània (València, Mallorca, Venècia i Marsella) denuncien els "impactes ambientals inassumibles" i les "falses solucions tecnològiques" que provoca el turisme de creuers. Argumenten que es tracta del transport més contaminant que hi ha i reclamen la seva total desaparició.

Els creuers en xifres

El 4,1% dels turistes que visitaran Barcelona aquest 2023 seran passatgers de creuers i hi deixaran un 13% de la recaptació de la taxa turística a la ciutat. El 2019, els creueristes van aportar el 8,4% dels ingressos de l'impost turístic gestionat per l'Ajuntament, fins a uns 1,2 milions d'euros. En canvi, per a aquest any, l'estimació està prevista que s'enfili fins als 8 milions d'euros i l'any que ve fins als 9 milions.

Tenint en compte les projeccions de l'any, Alfredo Serrano, director de l'Associació Internacional de Línies de Creuers (CLIA) a l'Estat, estima al voltant de 800 escales. També la naviliera MSC Creuers pronostica el pic de l'estiu amb més de 20 vaixells navegant a través de 140 destins i 40 països.