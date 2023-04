Se llama Clara Grima, le apasionan las matemáticas desde que era una niña, para ella eran, y siguen siendo, un juego de detectives. Celebraba sus hallazgos con entusiasmo. Cuenta, entre risas, cómo la castigaron en el cole por dar gritos de alegría al despejar la X de su primera ecuación.

Su currículum impresiona. Es profesora, divulgadora y doctora en matemáticas por la Universidad de Sevilla, centro en el que imparte clases actualmente. En su empeño porque la gente ame las matemáticas, ha llevado la labor divulgativa hasta otro nivel: fue presidenta de la Comisión de Divulgación de la Real Sociedad Matemática Española y tiene docenas de artículos publicados en medios como El diario, Jot Down o la plataforma de divulgación científica, Naukas. Es coautora del blog Mati y sus mateaventuras, dirigido a niños y niñas de entre 8 y 15 años, y del libro Hasta el infinito y más allá, también dirigido a un público infanto juvenil.



Ha publicado, además, los libros: Que las matemáticas te acompañen, (2018) y En busca del Grafo perdido (2021). En 2022, la revista Forbes la incluyó en la lista de ‘protagonistas del cambio’ de 2022. Participa en programas de radio y ha colaborado en la primera y segunda temporada de Órbita Laika. Ahora estrena Una matemática viene a verte, programa del que será conductora y que otorga a las matemáticas un espacio propio en la parrilla televisiva.

Entrevistamos a Clara Grima, la matemática que ha venido a vernos

PREGUNTA: Clara, ¿de dónde nace esta pasión por las matemáticas?

RESPUESTA: La pasión por las matemáticas me acompaña desde siempre, me fascinan desde que soy una niña. Vivía las clases de mates con la misma alegría que vivía un día sin colegio, como una fiesta. Siempre se me han dado muy bien, en el cole y en el insti. Luego, ya en la carrera, las cosas se pusieron difíciles y llegó la cura de humildad, me tocó estudiar duro



P: Dicen que aprender matemáticas depende en gran medida de quién te las enseña, en tu caso, ¿ha habido algún profesor o profesora que haya sido especial en tu relación con las ciencias?

R: En mi caso fue Alberto Márquez, me dió clases en la facultad, también dirigió mi tesis. Él es quien más me ha enseñado de matemáticas, a disfrutarlas y enamorarme todavía más de ellas.



P: Confiesa, Clara, ¿tienes un número favorito?

R: (Se ríe) Siempre me hacéis esa pregunta y siempre respondo que el dos, porque tengo dos hijos maravillosos y porque el dos es el único número primo y es a la vez par.



P: ¿Qué es lo que más te gusta de las matemáticas, lo que te atrapa?

R: Lo que más me gusta de las matemáticas es que no dependen del capricho humano. El ser humano puede cambiar fronteras con bombas, puede cambiar la ortografía, quitar y poner la tilde a ‘solo’. Puede, incluso, prohibir hablar tu lengua materna, pero no hay bomba que consiga que el siete deje de ser número primo. Esa independencia del capricho humano me fascina, las matemáticas no son opiniones, son datos.

P: ¿Hay algún área de las matemáticas en especial que disfrutes más? ¿Cuál?

R: Me gustan todas las áreas de las matemáticas. Especialmente, la teoría de grafos o la geometría computacional porque, además de bonitas, son capaces de resolver problemas de manera elegante.

Lo apasionante de la teoría de grafos es que es una herramienta especialmente útil para la divulgación, es un potente vehículo para enseñar matemáticas sin números, solo con puntos y rayas.





P: En un mundo carente de referentes femeninos en la ciencia ¿cuáles han sido los tuyos? ¿Qué mujeres científicas te han inspirado en tu carrera?

R: No he contado con referentes femeninos en la ciencia, de hecho, no he tenido ni una sola profesora mujer en la carrera, tampoco entre las científicas he encontrado una figura en la que inspirarme. En este caso, mi gran referente femenino ha sido mi madre, la mujer que me ha enseñado a trabajar como una leona y a pelear para conseguir lo que quería.



P: ¿Cómo surgió la idea de crear un programa de televisión sobre matemáticas y divulgación científica? ¿Qué pensaste o cómo te sentiste al recibir la propuesta?

R: La idea surgió de Enrique Fernández Borja, asesor y co director del programa. Él es doctor en física y un enamorado de las matemáticas. Empezó a darle vueltas a la idea del programa y, junto a Aitor Gutierrez, director de El Condensador de Fluzo y de las tres últimas temporadas de Órbita Laika, ambos en TVE, diseñaron un formato para llevar la divulgación matemática a la parrilla televisiva. Solo la idea de que las matemáticas tuvieran su propio espacio en la televisión ya me parecía increíble, el hecho de que, además yo fuera la presentadora me hizo muy, muy feliz.



P: ¿Qué ha supuesto para ti la aventura del rodaje? ¿Cómo has vivido la grabación del programa?

R: ¡Toda una aventura! Intensa, emocionante… Ha sido muy divertido, he tenido que aprenderlo todo y esto ha supuesto todo un reto. Ha habido momentos tensos y difíciles, pero me lo he pasado muy bien y he aprendido mucho de un mundo completamente nuevo para mí.



P: ¿Qué objetivos tiene el programa y qué tipo de contenido vamos a encontrar en él?

R: El objetivo es que la gente descubra que le gustan las matemáticas aunque no lo sepa. La gente piensa que las matemáticas son una sucesión de cálculos y cálculos y eso es aburrido incluso para un matemático. El trabajo matemático es muy creativo, se basa en encontrar soluciones a problemas de nuestro día a día o a problemas que nos suponen un reto.

Lo que queremos hacer es demostrar que las matemáticas están en todo lo que hacemos y que, además, son muy bonitas y lo vamos a hacer con contenidos muy modernos, muy de matemáticas y muy modernos, es sorprendente. No digo más que no quiero hacer ‘spoiler’.



P: ¿Cómo crees que se pueden acercar las matemáticas al gran público y por qué es importante hacerlo?

R: Con un programa como Una matemática viene a verte (se ríe). Para amar las matemáticas, es necesario entenderlas, y para ello hace falta un pequeño entrenamiento, como en el fútbol, tienes que saberte las reglas para poder jugar, como en el Catán, las matemáticas también son un juego, un juego de detectives. El programa que hemos hecho nosotros es muy adecuado pero pueden ser muchos más.

“Las matemáticas van a salvar el mundo porque son la herramienta más potente que tenemos para resolver problemas“

Es importante hacerlo porque es importante que los niños y las niñas pierdan la ansiedad que les producen las matemáticas, una ansiedad que padecen desde muy pequeñitos, incluso antes de aprender matemáticas, estas ya les generan ansiedad, es una cuestión heredada de la sociedad. Por eso es necesario hablar bien de ellas, en la tv, en Tik - tok, ¡en todas partes! Es necesario hablar bien de las matemáticas para conseguir cambiar la percepción y que los niños y las niñas no perciban esa ansiedad.

P: ¿Cuál es el mayor desafío que enfrentas en tu trabajo como divulgadora y matemática?

R: Precisamente el de atravesar el muro de ansiedad que generan las matemáticas en la gente, está instalada la creencia de que no las van a entender porque las consideran algo realmente difícil.



P: ¿Qué impacto crees que tendrá el programa en la percepción de las matemáticas por parte del público?

R: Espero que les guste y que se dejen sorprender por cuestiones que no se esperan. Me gustaría conseguir que a la gente le gusten un poquito más las mates y que hablen de ellas, que hablen mucho de matemáticas. Que vayan al bar y comenten todo lo que han aprendido y lo que les ha sorprendido del programa y cómo pueden aplicar en su qué hacer personal cosas que vean en el programa



P: Clara, muchas personas sienten miedo o frustración cuando se enfrentan a las matemáticas. ¿Qué mensaje les darías para motivarlas y ayudarles a superar esa barrera?

R: Sed pacientes, abrid la mente, leed mucho. Les diría que se dejen acariciar por el concepto matemático poco a poco, porque cuando uno se acerca con cariño y sobre todo, sin miedo, las matemáticas son muy bonitas.



P: Dices que las matemáticas pueden salvar el mundo ¿cómo?

R: Podríamos citar muchos ejemplos, pero pensemos en los últimos algoritmos de Inteligencia artificial, los avances que se están realizando en medicina son alucinantes.

Uno de los mayores desafíos de salud a los que se enfrenta la humanidad es la resistencia al antibiótico de las bacterias y superbacterias, y ya en este momento se están están desarrollando antibióticos gracias a una base matemática.

También ayudan a encontrar soluciones para el cambio climático, para la atención a las personas con necesidades especiales… Las matemáticas van a salvar el mundo porque son la herramienta más potente que tenemos para resolver problemas.

Investiga, imparte clases, escribe, colabora con medios de comunicación y ahora presenta un programa de televisión, Clara Grima es una científica apasionada, creativa y con una fuerza imparable que se atreve a contarnos un sueño por cumplir. Entre risas, confiesa que a ella le encantaría hacer un cameo en teatro, en una serie o en una película, sería la profesora de matemáticas, claramente.

