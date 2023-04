¡Arranca la segunda edición del Eurosondeo RTVE! Durante cinco días, los usuarios de la web de Eurovisión RTVE podréis empezar a votar por vuestras tres canciones favoritas de la Primera Semifinal de Eurovisión 2023. Un total de 15 canciones lucharán en esta primera ronda de la macroencuesta que la web oficial del certamen en España ha lanzado de cara al festival europeo. Tan solo 10 canciones podrán clasificarse a la final tras una votación mixta entre los usuarios de la web y un jurado profesional formado por 12 personas.

Las canciones participantes de esta Primera Semifinal son: "Queen of Kings" de Noruega, "Dance (Our Own Party)" de Malta, "Samo mi se spava" de Serbia, "Aij¿" de Letonia, "Ai Coração" de Portugal, "We Are One" de Irlanda, "Mama Š¿!" de Croacia, "Watergun" de Suiza, "Unicorn" de Israel, "Soarele ¿i Luna" de Moldavia, "Tattoo" de Suecia, "Tell Me More" de Azerbaiyán, "My Sister's Crown" de Chequia, "Burning Daylight" de Países Bajos y "Cha Cha Cha" de Finlandia.

Desde hoy martes 11 de abril hasta el sábado 15 de abril, tienes la oportunidad de elegir a tus 3 canciones favoritas a través de la encuesta. El viernes a las 18 horas cerraremos la encuesta y las diez canciones con más votos pasarán a la gran final, junto a Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Ucrania.

Os recordamos que España no participa en el Eurosondeo RTVE 2023 con el objetivo de que el voto español sea lo más parecido a lo que podría pasar el próximo 11 de mayo en Liverpol. No obstante, los usuarios de RTVE podrán votar por el puesto en el que creen que Blanca Paloma quedará en la final de la 67ª edición del festival.

