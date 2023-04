MasterChef 11 | La dura historia de Jeremy y su tercera familia

En el 60-30 del primer programa de MasterChef 11, conocimos las primeras pinceladas de la dura historia familiar de Jeremy: madre politoxicómana y maltratos de niño. Pero en la visita del programa a Vejer de la Frontera, en Cádiz, el aspirante se abrió en canal para contar su historia completa. Y es que es en el sur de España donde peor lo pasó. "Hacía mucho que no venía para el sur. La última vez que vine discutí con mi madre y luego de ahí a Algeciras, que es donde viví con mi madre y su pareja y es donde sufrí maltrato. Tenía sólo 7 años", confesó.

Por si no fuera suficiente, su contacto con Andalucía continuó empeorando: "En Dos Hermanas (Sevilla) fue donde mi padre entró en coma. Todo lo malo me ha pasado en el sur". Aún así, Jeremy quiere darle una nueva oportunidad a esta maravillosa tierra. "Los malos recuerdos se puede cubrir con otros mejores". En el cocinado, Jeremy tuvo una conversación reparadora con Pilu, que derrochó empatía con su compañero: "Me has dejado tocada con lo que has contado". A continuación, Jeremy, en un ambiente sosegado le contó más detalles a Pilu: "Estuve 2 meses sin ir a clase porque con los moratones que tenía no podía verme nadie".

La relación con su madre es uno de los temas más delicados para Jeremy, pero aún así se sinceró con Pilu: "En 2011 perdí el contacto con mi madre. Después fui a verla unas Navidades y tuvimos una discusión y a raíz de ahí decidí apartarla y ya inicié un proceso de demanda contra ella por el maltrato. Cuando entré en el centro de menores vieron mis moratones y ya mi hermano lo contó todo". Pero para el aspirante, hay cosas que duelen más que los golpes: "Lo más duro de todo es saber que tu madre tiene otros hijos con los que sí quiso formar una familia. A mí no me dejó formar parte de ella".