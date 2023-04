Los aspirantes de la undécima edición de MasterChef todavía no han conocido a un viejo concursante del programa, hizo historia en el talent culinario proclamándose por primera vez campeón de MasterChef Celebrity 6 junto a otro compañero y cada vez que visita el plató no dejan de escucharse risas. Él es Miki Nadal y en este último programa su nombre ha salido a relucir, porque él no ha puesto cara todavía a los concursantes, pero hay uno que, por lo menos, le va a sonar familiar. Resulta que Sergio, el taxista de esta edición, ya conoce al cómico. ¿Cómó y dónde han coincidido?

Como cualquier taxista, tiene muchas anécdotas para contar. Entre ellas, Jordi Cruz le ha preguntado por alguna historia que haya vivido con famosos. Para su sorpresa, Sergio le confesó que sí. No solo eso, el aspirante desveló el nombre del protagonista: ¡Miki Nadal! "Justo cuando estaba embarazada su mujer, le llevé a su casa. Me iba a pagar, pero se le había olvidado la cartera, como que se intentó escaquear un poco", aseguró el taxista.

"Yo le dije: 'Miki, no te preocupes, no me pagues. Ya me lo darás otro día'", así fue cómo ocurrió todo según Sergio. Sin embargo, MIki Nadal nunca llegó a pagar el dinero que le debía al taxista, que acabó reclamándole el pago exacto al cómico por televisión. "Miki, me debes 12,50 euros. Cuando vengas aquí me lo voy a cobrar", sentenció.

A pesar de acusar al exaspirante de MasterChef Celebrity de moroso, Sergio no le guarda ningún tipo de rencor a Miki Nadal, de hecho todo lo contrario, está deseando que visite el programa para volver a verle. "Miki es un tío de maravilla. Ojalá que venga, estoy seguro de que se va a acordar 100%, sé que si viene me va a mirar y me va a decir: 'Este fue el que me llevó'", aseguró. ¿Le devolverá entonces el cómico lo que le debe a Sergio?

Lo cierto es que Miki Nadal pasa por su mejor momento personal. Su segunda hija, Galatea, solo le ha traído felicidad al cómico, que disfruta de su paternidad al lado de su chica, Helena. En Instagram presume de familia, ¡se le cae la baba con sus tres chicas! A Carmen, ahora la hermana mayor, la conocimos en la final de MasterChef Celebrity 6, donde vio a su padre proclamarse ganador del concurso.