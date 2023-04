MasterChef 11 | Tuki: "Los roles de hombre y mujer se me quedan ya uf"

Edición tras edición descubrimos que en MasterChef los aspirantes se muestran tal cual son. Cada uno con su personalidad y sus tiempos, pero todos ellos lo dan todo. En los primeros programas de MasterChef 11, Tuki ya dejó algun pincelada de su historia. Los roles de género no van con Tuki y se define como persona no binaria. Ahora, en el programa 4, ha relatado cómo fue su transición.

En la visita a L'Oceanográfic de Valencia, a Tuki le tocó compartir equipo y tareas con Camino, con la que tiene una fuerte relación de amistad dentro de MasterChef 11. Comparten habitación y confidencias. Y ahí surgió de manera espontánea la conversación. Camino le preguntó a Tuki por la transición y ahí empezó su explicación: "A los 27 años dije 'no puedo más'. Tenía que salir de ahí. Mi infancia fue como muy marimacho, todo de chico, etc...y lo dejé con mi ex pareja pensando que era eso, pero no".

A continuación, Tuki repasó su adolescencia, seguramente, la etapa más dura. "Fue en esa edad cuando vi que parecía que tenía que encajar en ese molde, gustarle a los chicos...ese paripé no me identifica nada". Y a partir de ahí, decidió cambiarlo todo: "Hace tres años dije 'ni de coña'. Acepté quién era yo, cómo me identificaba, ni como mujer ni como hombre, sino como persona no binaria, a mí los roles de mujer y hombre se me quedan ya...".