El propietari del terreny de Cervià de Ter (Gironès), on s'està celebrant una 'rave' des de dijous a la nit, ha presentat una denúncia contra els organitzadors per haver ocupat l'espai sense tenir-ne el permís. Segons l'alcaldessa del municipi, Roser Estañol, dissabte va poder localitzar-lo per alertar-lo de la festa il·legal que s'havia organitzat al terreny que té al costat del riu Ter.

01.07 min Queixes dels veïns per la 'rave' a Sant Jordi Desvalls

L'Ajuntament de Cervià i la resta de consistoris de la zona tenen la intenció de fer un front comú i presentar una segona denúncia conjuntament per evitar que es repeteixi la situació perquè els veïns expliquen que aquestes festes il·legals són habituals.

'Raves' constants La presència de parcel·les agrícoles poc vigilades i ubicades entre aquests municipis del Gironès facilita la celebració d'aquest tipus de festes. El veïnat comenta que fa anys que pateixen els efectes de la música a tot volum i, sobretot a l'estiu, passen nits sense dormir. El tinent d'alcalde de Sant Jordi Desvalls assegura que l'any passat n'hi va haver una desena. Aquesta vegada, els Mossos van rebre la primera trucada alertant de la festa il·legal a les cinc de la matinada del divendres. De seguida es va establir un dispositiu per controlar els accessos però la policia va descarta desallotjar els participants perquè tenien una actitud pacífica i estaven situats en una zona de difícil accés allunyada del nucli urbà, concretament en una antiga sorrera a tocar del riu Ter, entre Sant Jordi Desvalls, Cervià de Ter i Sant Joan de Mollet. Durant el cap de setmana la presència de persones ha anat fluctuant entre les 100 i les 300 persones, segons el moment del dia, però la festa i la música, que es pot sentit des dels nuclis habitats de diversos municipis propers, no han parat.

Acció conjunta dels responsables municipals Les pitjors previsions dels veïns afectats s'han confirmat i efectivament el més probable és que la festa duri fins al dilluns de Pasqua, cosa que situaria la durada de la 'rave' més enllà de les 100 hores. Els ajuntaments de la zona han acordat reunir-se aquesta propera setmana per fer front comú i denunciar el cas. Els consistoris de Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls i Bordils ja hi han donat el vist i plau, però esperen que també s'hi sumin la resta de municipis de la llera del Ter com Sant Joan de Mollet o Flaçà, entre d'altres.