La Policia Nacional ha detingut a Múrcia el presumpte autor de la mort per arma de foc d'un treballador del Club de Tir Precisió Granollers. El sospitós va obligar dues dones, a punta de pistola, a traslladar-lo en vehicle fins al capital murciana. Allà, ha estat localitzat i arrestat per diversos agents, segons ha informat la Policia Nacional a través de les xarxes socials.

L'avís del succés es va rebre pels voltants de les 19.30 hores d'ahir dissabte al Club de Tir Precisió Granollers, situat al terme municipal de Canovelles (Vallès Oriental).

La víctima és l'encarregat del centre i feia uns quatre anys que treballava com a instructor al centre. En un primer moment va resultar ferida crítica però poc després va morir i els efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) no van pode fer res per reanimar-lo. El club de tir ha tancat les portes fins al proper dimecres.

El club de tir ha tancat portes fins dimecres per "defunció de l'encarregat"

Segons el diari El País, que va avançar la notícia, l'autor dels trets seria un jove d'uns 20 anys, amb llicència d'arma curta, que estava al club de tir fent pràctiques. Després de disparar hauria abandonat el centre de tir armat i amb munició, i va amenaçar dues dones per fugir amb el seu cotxe.