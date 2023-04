Arrenca el dispositiu especial de Trànsit per aquesta Setmana Santa. El servei espera la sortida de 380.000 vehicles i el retorn de 600.000 cotxes. Es preveuen concentracions de desplaçaments a l'AP-7 i s'han establert 200 km de mesures especials.

Aquest divendres al matí ja hi ha hagut les primeres retencions de prop de 40 quilòmetres a l'AP-7. Els tams més complicats han estat els que van de Granollers a Santa Perpètua en sentit a Girona, amb afectacions d'uns 12 quilòmetres i entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, a Tarragona, amb 10 quilòmetres de retencions per culpa d'un accident que ha obligat a tallar un carril de circulació.

En total durant aquesta Setmana Santa hi haurà 1.462 efectius que treballaran entre dijous i dilluns i 1.310 controls policials de tota mena: drogues alcohol, velocitat, distraccions, ciclistes, transports. L’intendent Vicenç Gasulla, sotscap de la Comissaria General de Mobilitat de Mossos, assegura que treballaran "per garantir al màxim la prevenció de la sinistralitat" durant aquesta setmana.

La majoria de desplaçaments seran cap a la muntanya i la platja. La mobilitat més gran s'espera durant el retorn de diumenge i dilluns, quan 600.000 vehicles tornaran cap a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Trams de l'AP-7 amb mesures especials



Amb la intenció de garantir la fluïdesa del trànsit i la seguretat, Trànsit ha previst diverses mesures especials que afectaran més de 200 quilòmetres i concentrades a l'AP-7, que ha experimentat un augment d'embussos i accidentalitat des de l'eliminació dels peatges l'agost de 2021.

Allà s'instal·larà, en les hores punta, un carril addicional en dos trams: entre Montornès i Sant Celoni, i entre Vilafranca i Molins de Rei. Un altre carril addicional s'obrirà a la C-32 entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat. A més, es manté la limitació de circular a 100 km/h entre Martorell i Gelida, així com l'obligació als vehicles pesants de circular per la dreta i la prohibició per a aquests últims d'avançar en aquest tram. Una mesura nova, també en l'AP-7, és l'obligació de circular per la dreta als vehicles pesants entre Calafat i Camarles, que es va estrenar aquest dimarts i que es mantindrà de manera permanent.