David Bisbal habla sobre la desaparición y el estado de su hermano

La familia de David Bisbal ha vivido en las últimas horas su peor pesadilla, horas de angustia y preocupación. La Guardia Civil inició un protocolo de búsqueda por "tierra, mar y aire" de José María Bisbal Ferre, de 54 años y hermano del famoso cantante almeriense, después de que sus familiares denunciaran a última hora su desaparición en Roquetas de Mar. Según han explicado desde la Guardia Civil, se inició el protocolo habitual en casos desaparecidos.

Desde el principio se barajaban todas las líneas posibles de investigación y no se descartaba ninguna hipótesis. Bisbal acaba de publicar un comunicado en el que agradece profundamente la labor de las fuerzas de seguridad y la colaboración de sus vecinos. Han puesto fin a 30 horas de incertidumbre, miedo y pánico.

El hermano de Bisbal, en el hospital

Desde primera hora de la mañana del miércoles 5 de abril, la foto de José María Bisbal se multiplicó en medios de comunicación y redes sociales. La prensa se hizo eco de la noticia y la alarma se extendió. Fueron solo unas horas, porque a las 13 horas lo localizaron con vida.

David Bisbal agradece las muestras de cariño y el apoyo que han recibido tanto él como su familia."Ahora se encuentra hospitalizado, pero estable", dice. "Este ha sido un momento de máxima tensión para toda nuestra familia". E insiste en su agradecimiento a todos por "su colaboración y solidaridad en estos momentos difícies".

Comunicado de David Bisbal

Josemari, así lo conocen en casa, ha permanecido 30 horas en paradero desconocido. No han trascendido, hasta ahora, más datos de la investigación y el cantante almeriense ha pedido privacidad y todo el respeto para la vida anónima de su hermano: "Ha sido una situación muy delicada y emotiva para nosotros".

Los participantes en el dispositivo centraron sus esfuerzos en encontrar tanto al desaparecido como su vehículo, un BMW X6 de color gris, en el cual se habría desplazado antes de dejar la vivienda familiar. Al no regresar, sus familiares se preocuparon y avisaron a las autoridades. Se puso en marcha un operativo de búsqueda por tierra con la ayuda de un helicóptero. También se movilizaron medios marítimos de la Guardia Civil, porque se sabía que José María Bisbal Ferre es aficionado a la pesca submarina. Además, las autoridades pidieron la colaboración ciudadana para encontrar al desaparecido cuando antes.

Todos los esfuerzos han dado sus frutos porque el hermano de David Bisbal ha aparecido y las autoridades han desactivado la alerta que había sido publicada en perfil de la asociación SOS Desaparecidos.

El artista tiene una relación muy estrella con su hermano, a quien considera un pilar fundamental en su vida. "Él me ha ayudado a mantener y desarrollar muchos valores que hoy día comparto con otros amigos y familiares", así hablaba David Bisbal de él en uno de sus últimos cumpleaños. También está muy unido a su padre, que está en un delicado estado de salud: padece una enfermedad neurológica degenerativa. Hace unas semanas, tras uno de sus conciertos, el cantante lamentaba su ausencia. "Me habría encantado que mi padre hubiera podido venir, pero hace tiempo que, sin dejar de estar físicamente con nosotros, se fue a su mundo, y por desgracia hoy no es capaz de reconocernos a ningún miembro de la familia".