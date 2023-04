Aún no se sabe cuál es la dolencia que afecta a Joaquín Cortés, pero el bailaor ha tenido que ser ingresado después de haber perdido el conocimiento mientras jugaba con sus hijos. No era el primer episodio. Desde hace unas semanas Cortés sufría ataques de tos tan severos que, incluso, la conducción se convertía en un acto peligroso: "Hace días llevando a mi hijo Romeo al colegio empecé a toser, y me quedé aturdido mientras conducía, me asusté pero se me pasó…El otro día llegué a Madrid de la rueda de prensa de San Sebastián y al volver del aeropuerto a casa de nuevo empecé a toser pero esta vez le tuve que pedir a Mónica Moreno que me cogiera el volante porque de pronto no veía nada…Moni cogió el volante en mitad de una curva... Menos mal…fueron momentos de angustia, pero sólo duraron segundos, minutos."

Qué le pasa a Joaquín Cortés Asegura el artista que arrastraba cansancio, tos y dolor en el pecho desde hacía semanas y que subirse al escenario le suponía un esfuerzo sobrehumano. Aún así consiguió llegar a sus citas con el público de Madrid y Barcelona. Nadie lo sabía. En su compañía ni siquiera se habían dado cuenta. Hace unos días, tras su desvanecimiento, llegó a urgencias con “muy poca saturación de oxígeno en sangre”. Desde entonces, permanece ingresado y un equipo coordinado de especialistas buscan el origen de su enfermedad: “Me están haciendo pruebas de cardiología, neurología y neumología. Estoy con antibiótico y oxígeno. Mañana me van a hacer una broncoscopia, y después me van a poner un holder durante horas o días… aún no lo sé. Así hasta que sepan que me está pasando…Agradezco a cada profesional de cada especialidad que esté indagando para saber el origen de los síncopes…" “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de JOAQUÍN CORTÉS (@joaquincortesworld)“ “ Se lamenta desde el hospital de no poder estar junto a los que habían pagado su entrada por verlo bailar en el Kursal de Donostia. Pero confía en volver pronto a ponerse los tacones. Joaquín Cortés se despide tajante: "Sólo me da esperanza pensar que si he bailado así de salvaje sin apenas oxígeno en sangre y con alguna infección en los pulmones… ¡cómo bailaré cuando me recupere!".