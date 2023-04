ERC i PSC tornen a jugar-se l'alcaldia a Tarragona

Les eleccions municipals de Tarragona es perfilen tant o més renyides que en els comicis de fa 4 anys. Aleshores el PSC de l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros va guanyar en vots a l'ERC de Pau Ricomà, però no en va tenir prou per mantenir-se a l'alcaldia. Ara, els socialistes enfoquen la cita del 28 de maig amb la intenció de revalidar per cinquena vegada consecutiva la victòria electoral, però amb prou marge per recuperar el consistori.

Pau Ricomà, l'únic que repeteix El 2019, ERC va acabar aconseguint l’alcaldia de Tarragona. Pau Ricomà va pactar primer amb els comuns i després amb Junts i la CUP. Aquest 28M, Ricomà serà l’únic candidat de les municipals de 2019 que repetirà. El seu principal rival seran els socialistes, que renoven cartell amb l’excap de files de Ciutadans, Rubén Viñuales, que va quedar tercer a les darreres eleccions. Viñuales tindrà el repte de rellevar Josep Fèlix Ballesteros, ja retirat de la política activa. Per la seva banda, Ciutadans opta en el seu relleu per l’actual portaveu del grup, Lorena de la Fuente, tot i haver entrat a l’Ajuntament, a mig mandat.

L'herència de l'alcalde Nadal Junts, PP i En Comú Podem també renoven candidatures, però en aquest cas optant per persones amb trajectòria històrica. Tant Jordi Sendra de Junts com Maria Mercè Martorell pels populars van ser regidors de l'alcalde socialista Miquel Nadal a principis dels anys 2000. En el cas de l’espai postconvergent sembla destinat a dividir-se per l’aparició de la possible candidatura de Centrem, vinculada al PDECat. L’activista Jordi Collado encapçala la candidatura dels comuns en un intent de passar pàgina a la crisi interna provocada per l’adeu de Carla Aguilar aquest mateix estiu. Per la seva banda, a la CUP serà l’actual regidora de medi-ambient Eva Miguel qui agafarà el lideratge de la formació després de la marxa de Laia Estrada al Parlament. El PP intentarà recuperar-se de la pèrdua de 2 dels 4 regidors a les eleccions de 2019, optant per recuperar la històrica regidora Maria Mercè Martorell. Vox, amb Francisco Javier Gómez al capdavant opta a entrar per primera vegada després d’obtenir un gran resultat a les darreres autonòmiques.