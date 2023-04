MasterChef 11 | El abrazo de Luca y Jotha. ¿Se han reconciliado?

En los dos primeros programas de MasterChef 11 saltaron chispas entre Jotha, Luca y Larraitz. El DJ, por un lado, y sus dos compañeros, por otro, no conectaban y llegaron los primeros roces propios de la convivencia. El conflicto entre ambos lados parecía que no tenía solución. Pero parece que la paz ha llegado a la casa de MasterChef.

Antes de empezar el cocinado de eliminación, los jueces quisieron hablar con Jotha, ya que en la prueba anterior su valoración no fue nada buena. "Me disteis caña, pero me lo tomo bien", aseguró el DJ. A continuación, Jotha siguió repasando la convivencia con sus compañeros. Lo que nadie esperaba era que viviríamos un acercamiento con Luca. El creador de contenido en TikTok empieza a cumplir la promesa que le hizo a Jordi Cruz y le hizo la cama a todos sus compañeros. Incluida la de Jotha: "Sí, me hizo la cama y me dejó un corazón en el edredón. Me sorprendió para bien".

Tras semejante confesión, parece que la paz empieza a reinar entre los aspirantes. Y Pepe, Samantha y Jordi quisieron certificarlo pidiendo a Luca y a Jotha que se dieran un abrazo. "Si habéis limado asperezas quiero que os abracéis", les dijo Samantha. Los aspirantes no lo dudaron y se abrazaron delante de todos sus compañeros. La paz estaba sellada.