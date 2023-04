Catalunya espera una Setmana Santa de rècord pel que fa al turisme, millorant fins i tot les xifres d'abans de la pandèmia. Les previsions són bones i es preveu que vinguin gairebé un milió de visitants, un 16% més que el 2019. També augmenten les pernoctacions en un 14%. De fet, els càmpings esperen penjar el cartell de "complet" i els hotels de Barcelona augmenten les reserves un 4% respecte a l'any passat.

Tot i que aquestes xifres remunten, no ho fa de la mateixa manera la despesa turística, que baixa fins als 250 milions d'euros, un 5% menys que abans de la pandèmia a causa de la inflació. Els alts preus, però, no frenen les ganes de viatjar i quelcom es busca la forma de desplaçar-se: per carretera s'esperen 16 milions de desplaçaments; el Prat preveu uns 10.000 vols; i Renfe ha augmentat les places per cobrir la demanda.

Les reserves s'avancen, però no es frenen Els milers de turistes que venen a Catalunya per Setmana Santa s'han avançat i han fet les reserves molt abans que altres anys per tractar d'estalviar. Tot i això, els preus estan pels núvols per l'alta demanda i la inflació. Uns preus que els hostalers justifiquen perquè "els marca el mercat, que manté una competència perfecta". Els preus elevats, però, no han evitat que els càmpings i hotels estiguin gairebé al 100%. 01.06 min L'alta inflació no frena el turisme per Setmana Santa A Barcelona, una reserva en un hotel per Setmana Santa costa de mitjana 179 euros a la nit, un 7,6% més que aquestes dates l'any passat. Als càmpings, l'estança mitjana és de cinc dies amb una despesa mitjana diària per família de fins a 120 euros. Amb el fi de l'estat d'alarma per la pandèmia, les reserves domèstiques destacaven per sobre les internacionals, però la tendència va a la baixa a favor del turisme estranger. Així, la costa catalana es prepara per a l'arribada de Setmana Santa amb molt bones previsions, sent la Costa Brava, la Costa Daurada i el Maresme els preferits per passar-hi aquests dies. La ocupació se situa en un 80%, però s'espera assolir el ple absolut amb reserves d'última hora en alguns punts de Tarragona, Girona i també al Maresme.