Els partits escalfen motors per a la cimera de l'aigua prevista per aquest divendres al Palau de la Generalitat. PSC i Junts, per separat, han celebrat reunions preparatòries amb propostes i peticions per a l'executiu català. Entre les peticions, els socialistes demanaran l'eliminació del règim sancionador als ajuntaments o bé aplicar un règim transitori mínim d'un any. També volen habilitar més recursos als 760 milions d'euros previstos a l'acord pressupostari destinat a fer millores de la xarxa i per reguladors de pressió.

De la seva banda, Junts també demanarà la derogació del règim sancionador als ajuntaments. Pel que fa la contactació, volen que sigui per tràmit d'emergència amb contractació urgent, com es va fer durant la covid, i que s'activin 500 milions d'euros que l'ACA té com a romanent per a destinar-los a inversions.

El Govern prepara la cimera amb l'esperança de trobar consensos entre els diferents partits polítics. La trobada tindrà lloc a les 17h al Palau de la Generalitat amb totes les formacions amb representació a la cambra catalana a excepció de Vox.

L'executiu pretén sortir de la trobada amb acords que vagin més enllà de fer-se 'una foto' i afirma que ha mantingut reunions preparatòries amb PSC, Junts, Comuns i la CUP.

Crítiques de la Diputació de Barcelona En una entrevista al Cafè d'Idees, la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de L'Hospitalet Núria Marín, retreu al Govern la gestió de la sequera. L'acusa de culpabilitzar els ajuntaments abans de parlar amb ningú: "La cimera s'havia d'haver fet abans de fer el decret. Primer parlem, dialoguem i després prenem les decisions". La presidenta de la Diputació també posa el focus sobre l'Agència Catalana de l'Aigua de no haver actuat amb prou celeritat i de no invertir prou recursos: "L'ACA només ha invertit el 25% del pressupost, la sequera no ha arribat en una setmana o un mes". 33.06 min Núria Marín: "Ponsatí ha tornat a una societat molt millor de la que va deixar"

La CHE avisa de noves restriccions La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha realitzat aquesta setmana la reunió de la junta d'explotació del Segre a la seu de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell. Els tècnics alerten de noves restriccions si no plou fins el mes de juny. El cap d'explotació de la CHE, Ramón Lúquez, ha alertat que les reserves de neu tot just arriben als 100 hectòmetres, les pitjors de la història. Lúquez també ha considerat que seria "lògic" utilitzar aigua del Noguera Pallaresa per harmonitzar el Segre però fent reajustaments de concessió entre els usuaris. 00.58 min La CHE alerta sobre un increment de les restriccions si no plou d'aquí al juny | Joana Sendra

Obertura de piscines municipals Qui també s'han reunit han estat els alcaldes i alcaldesses de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità. Demana a la Generalitat que autoritzi els ajuntaments a omplir les piscines públiques aquest estiu per a què actuïn com a refugis climàtics. “Comprenem la situació de sequera, però tenir piscines a l’estiu per afrontar la calor és un tema de salut pública”, han defensat els alcaldes aquest dimecres a Vilafranca. L’entitat ha acordat instar el Govern a fer un nou decret de sequera consensuat amb els ajuntaments on es reculli aquesta possibilitat i també l’ús de fonts. Al mateix temps, els consistoris també han retret a l’Agència Catalana de l’Aigua una manca d’inversions en infraestructures hídriques i han reclamat un pla que s’anticipi a futures situacions de mancança d’aigua