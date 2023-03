“Es un día oscuro y tremendamente triste”, lamenta Eugenia Martínez de Irujo en su último post de Instagram. La hija de la duquesa de Alba llora públicamente la muerte de su mascota más especial, Pincho. Un enorme cerdo vietnamita con el que convivía desde hace años y que ha fallecido esta semana. “Quiero recordarte mi Pinchito haciéndome esos ruiditos de alegría al verme, juagando en el jardín, dándote tus buenos baños y sobre todo dándote todo los mimos del mundo que tanto te gustaban”, continuaba su mensaje, al que acompañaban algunas imágenes, vídeos y hasta una pintura al óleo que ella misma ha hecho del animal.

Gran amante de los animales, una pasión que heredo de su madre, Eugenia tiene multitud de animales en sus diferentes residencias y un gran número de perros adoptados, como Benjamín, Chocolate o la gata Valentina. Todos ellos ocupan un lugar muy especial en su vida, y no para de mostrar fotos y vídeos por doquier con sus animalillos, que la hacen feliz y por quienes se desvive, tal como demuestran estas imágenes. Pero entre todos esos pequeños (y grandes) amigos, había uno que destacaba por encima de los demás, Pincho.

Una gran amante de los animales

El pasado mes de febrero, ya compartía con sus seguidores que el animal padecía una neumonía y aunque tenía la esperanza de que se recuperara, finalmente no ha sido así. Ahora la aristócrata se ha despedido de él, dedicándole un cariñoso post en sus redes sociales. “Le pinté con alas hace años por lo bueno que era y que hoy estará volando muy alto. Pinchito nunca te olvidaré y siempre estarás conmigo en mi corazón”, escribía.

Como el resto de sus animales, Pincho llegó al hogar de la duquesa de Montoro por medio de la adopción. El animal llevaba un tiempo enfermo, tenía neumonía, y aunque creía que finalmente se podría recuperar, finalmente, no ha sido posible y ha muerto. “Llevamos tiempo luchando con tú enfermedad y desgraciadamente no ha sido posible mi niño guapo… Me dejas desolada pero ahora ya podrás descansar tranquilo mi Pinchito. Te quiero”, añadía.