Els quatre exmembres de la Mesa, Anna Simó d'ERC, i Lluís Corominas, Ramona Barrufet i Lluís Guinó de Junts pel sí tornen a seure al banc dels acusats per un delicte de desobediència. El TSJC els va condemnar l'any 2020 a 20 mesos d'inhabilitació i 30.000 euros de multa per permetre la tramitació de la llei del referèndum i la de transitorietat jurídica. Després de recórrer la sentència al Tribunal Suprem, l'alt tribunal va apreciar falta d'imparcialitat de dos dels magistrats que els van condemnar. Representants d'ERC, Junts i la CUP els han acompanyat a les portes del TSJC.





Els diputats sobiranistes de la Mesa del Parlament que aleshores presidia Carme Forcadell han al·legat davant el tribunal que han complert "amb escreix" la pena d'inhabilitació que se'ls va imposar en 2020 per les lleis del 'procés' i que el Suprem va anul·lar el novembre passat.

02.05 min El TSJC repeteix el judici als exmembres de la Mesa del Parlament | Nuria Alcalá

Ara, en la repetició del judici han tornat a defensar que el tribunal va ser inconcret i no es fixaven què havien de fer respecte a aquestes lleis. Simó ha defensat que no tenien potestat per alterar el contingut de les resolucions dels grups parlamentaris i només podien exercir un control formal. Carme Forcadell ha parlat de maltractament i Jordi Turull d'atac al parlamentarisme.

Els exmembres de la Mesa del Parlament esgrimeixen davant el TSJC que estan emparats per la inviolabilitat parlamentària en el judici per presumpta desobediència. Permeten als acusats no ser-hi presencialment a la sessió de demà, mentre hi siguin dimecres.