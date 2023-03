El nivell 2 del Pla Alfa per risc d'incendis s'activa a 25 comarques de tot Catalunya a partir de dilluns. El Cos d'Agents Rurals de la Generalitat fa una crida a la vigilància i prevenció després d'un cap de setmana amb temperatures molt altes acompanyades de fortes ventades.

L'aplicació del nivell 2 afecta comarques barcelonines, tarragonines, de les terres de l'Ebre i l'Empordà, on s'han cancel·lat 35.785 activitats. Amb aquest nivell, queden suspeses totes les activitats amb més risc d'incendi, com la crema de restes o els focs d'esbarjo. Per exemple, no es podran fer calçotades populars o a llocs a l'aire lliure. D'altra banda, cal tenir prevenció també en totes les activitats dutes a terme al medi ambient.

Altes temperatures Aquesta mesura ve donada arran de la situació meteorològica d'aquesta cap de setmana i les previsions de dilluns. Durant el cap de setmana, s'han batut diversos rècords de mínims i màxims de temperatura, amb màximes de fins a 27 graus, una calor impensable en ple mes de març. Durant aquesta setmana, a més, no es preveuen baixades gaire notables, que continuen superant els 25 graus a comarques de l'interior. D'altra banda, el vent no ha rebaixat i podria superar els 70 km/hora en diverses comarques catalanes. Això, sumat a la humitat baixa i la sequera acumulada, fan augmentar molt el risc d'incendi forestal. 11 de les comarques restants tenen activat el nivell 1 del Pla Alfa i només sis es troben en nivell 0. Això, però, podria canviar si les previsions meteorològiques empitjoren.