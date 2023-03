El invierno parece que ha llegado definitivamente para quedarse en nuestras vidas durante un tiempo. El frío, la lluvia, y en algunos sitios la nieve, animan a quedarse en casa y buscar un plan de sofá y manta. ¿Estás buscando una serie que no sea muy larga para hacerte una maratón este fin de semana? ¡Te proponemos 21 ficciones, nacionales e internacionales, que tienes disponibles en RTVE Play, y que se puede ver de una sentada! ¡Hay para todos los gustos! Sigue leyendo para ver nuestras recomendaciones.

Esta serie ambientada una misión de paz del Ejército español en Guinea Ecuatorial ha sido el último lanzamiento de RTVE. Se trata de un thriller en el que la muerte de uno de los militares pone en duda el buen hacer de alguien del contingente. De averiguarlo se encargará la sargento Paula Elgueta. ¿Quieres investigar con ella? ¡Hazlo en los 8 capítulos de la serie! No te llevará más de 8 horas y media en total. Si no pudiste verla durante su emisión, la tienes disponible y completa en RTVE Play.

Cambiando de registro totalmente, también tenemos para los más jóvenes con series innovadoras como Ser o no ser. Seis capítulos que se ven en 2 horas y media y que narra la historia de Joel, un adolescente trans de 16 años que sueña con convertirse en un gran intérprete, al mismo tiempo que se enfrenta a los retos emocionales de su recién iniciada transición. No te pierdas esta serie original de Playz en RTVE Play.

La comedia llega con Pedro 'El Grasa'. Pedro sufre un infarto, pero contra todo pronóstico, sobrevive. En cambio, a partir de ahora deberá llevar siempre un pulsómetro y cambiar de costumbres si quiere seguir con vida. El destino llevará al 'Grasa' a unas singulares clases de pilates que transformarán radicalmente su existencia. Si no has tenido una semana muy buena, te esperan las dos temporadas de la serie juvenil de Playz y que te zamparás en menos de 7 horas y media.

Drama

Y terminamos nuestra recomendación con más comedia. Las risas no te faltarán durante 2 horas y media gracias a África, una post adolescente normal que comparte una habitación en un piso de mierda, tiene un trabajo que no le gusta y sólo espera que llegue el fin de semana para poder salir, emborracharse y olvidarse de su insignificante vida. África ha decidido no decidir, pero todo cambiará cuando descubra que hace dos meses se quedó embarazada y no sabe de quién. ¡Sin ninguna duda, es una serie que tienes que ver!