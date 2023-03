En 1780, el prisionero William Addis unió cerdas de cerdo a un mango especialmente tallado de hueso de vaca, creando así el cepillo de dientes europeo moderno. Más adelante, en 1844, su diseño se perfeccionó y comenzó a producirse en cadena. Sin embargo, la higiene bucodental nos acompaña desde muchísimo antes. Lo cuenta María Jesús Cava en el Condensador de Fluzo.

El cepillo de dientes

Y este viaje de la mano de María Jesús Cava nos lleva a China, donde el prototipo del cepillo de dientes se crea a partir de cerdas de cerdo sujetas a un palo de bambú o hueso durante la época de la dinastía Tang entre el 618 y el 907. Durante el siglo XVII el cepillo de dientes chino viajó a Europa, pero no tuvo buena acogida debido a su dureza y a los escritos de Pierre Fauchard en 1723, donde criticaba la poca efectividad de los cepillos con pelo animal. Y es que será Louis Pasteur en el siglo XIX quien, gracias a su teoría microbiana, ayudaría a los dentistas a descubrir que las cerdas de origen animal conservaban la humedad y se convertían, de esa manera, en un foco de bacterias y hongos microscópicos.



No obstante, en Estados Unidos, el invento de William Addis se seguirá utilizando en masa y no será hasta 1933, con el descubrimiento del nailon por parte de Wallace H. Carothers en los Laboratorios DuPont, que se empezarán a fabricar con este material, el cual era duro, rígido, flexible y no se veía dañado por la humedad. Además, su bajo coste permitía incluso a las familias más humildes poder adquirir uno para cada miembro. Así, el primer cepillo de nailon se vendió en 1938 en los Estados Unidos bajo el nombre de Dr. West’s Miracle Tuft Toothbrush.



Y es que, durante nuestro siglo, la profilaxis bucodentaria y la odontología han avanzado de manera exitosa, pero siempre ha sido indispensable para la humanidad, como nos recuerda María Jesús Cava, ya lo dijo Cervantes sabiamente a través de Don Quijote: “En mucho más se ha de estimar un diente que un diamante.