El Mobile World Congress ha estat en les seves 16 edicions a Barcelona el gran aparador de les novetats en els mòbils. Serveixen com a reclam perquè els usuaris trobin al·licients per a comprar-se un model nou. Tot i això, alguna cosa està canviant en la tendència per renovar-se el mòbil. L'any 2022 va tancar amb una caiguda mai vista en les vendes de telèfons intel·ligents nous. Per contra, el mercat dels telèfons de segona mà està creixent cada vegada més.

A l'últim trimestre de 2022, la venda mundial de telèfons intel·ligents va disminuir des de l'aparició dels smartphones. En concret, es van adquirir un 19,3% menys d'aquests dispositius a escala mundial (al quart trimestre de l'any passat) respecte a l'any anterior, segons les dades preliminars del Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker d'International Data Corporation.

Aquesta xifra suposa el descens més gran de la història en tan sols tres mesos: el 2022 va tancar amb unes vendes de 1.210 milions d'unitats, la qual cosa representa el total anual de vendes més baix des de 2013.

"Nosaltres no venim al Mobile a vendre, venim a comprar . Aquí hi ha tots els nostres proveïdors principals, totes les operadores, fabricants, etc. Per exemple, comprem moltes devolucions comercials. Si tu compres un mòbil al Corte Inglés i el retornes perquè té qualsevol error, aquest mòbil es torna a enviar a Samsung i Samsung no el repara, sinó que el ven a una empresa com iREPACK. Nosaltres el comprem, el reparem i el venem en un altre mercat ", detalla David Nalban, CEO de iRepack.

Des de Back Market estan d'acord que el preu és un factor determinant, perquè la diferència de preu amb el producte nou, recondicionat, pot valdre un 50-70% menys que un de nou . Un segon motiu és que cada vegada hi ha menys diferència entre l'últim mòbil i el de fa dos anys , es percep menys. " És una mica pitjor, però l'ús del dispositiu és el mateix : tens whatsapps, una bona càmera, etc. Es percep que cada vegada hi ha menys innovació.", assegura Nathanaël Berbessou, director general de Back Market a Espanya.

Aquesta és una tendència global, expliquen des d'aquestes empreses. Entre els motius, destaca que el seu preu s'allunya de la mitjana d'un telèfon nou, que ronda els 1.000 euros. " Hi ha gent que potser no es pot permetre gastar-se aquesta gran quantitat de diners. Així i tot, les novetats dels models que van sortint no difereixen molt de tots els mòbils, així que la gent pot comprar un telèfon amb unes característiques molt semblants als últims models, però amb un preu molt més baix", detalla Nalban.

Apple, dels més sol·licitats

Totes dues companyies asseguren que els dispositius d'Apple són els més cobejats, representen el volum més gran de vendes. Els segueixen de prop les marques xineses com Xiaomi, Oppo, que "estan destacant molt al mercat", detallen des d'iREPACK. En definitiva, és un mercat relativament jove, hi ha moltes empreses que pugnen per prendre el control, com Back Market, totalment online, mentre unes altres intenten fer-se un lloc, com Wallapop.

Algunes marques com Apple van detectar aquest fenomen fa temps i ja aposten per tornar a comprar i vendre els seus mateixos productes arreglats amb algunes millores, com canviar la bateria i incloure accessoris. "Per a nosaltres, és ideal que les grans empreses com Samsung i Apple estiguin entrant en aquest mercat perquè nosaltres ens alimentem d'ells. Ells fan de punt de recollida dels seus propis dispositius usats, nosaltres els comprem, els arreglem i els venem a través de plataformes com Back Market i Amazon", asseguren des d'iREPACK.

Un aspecte que no està resolt i que llastra a la indústria és que no existeixen normatives que marquin les qualitats o paràmetres que han de complir els telèfons de segona mà o recondicionats per a qualificar-los com "en bon estat" o no. En qualsevol cas, molts veuen motius per a continuar optant per la segona mà i altres creuen que és una opció atractiva per a aquells que arriben a la marca per primera vegada.