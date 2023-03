¡Quedan menos de tres meses para Eurovisión 2023! El 9, 11 y 13 de mayo, Liverpool celebrará la 67ª edición del Festival de la Canción. De momento ya conocemos el logo y lema "United by music" que acompañarán a esta edición del certamen, como también los países que actuarán en cada semifinal.

Por el momento ya conocemos a 29 de los 37 participantes que tendrá esta edición. Y tan solo 23 canciones. España se presentará en la ciudad británica con la propuesta de Blanca Paloma, su "Eaea". Por el camino, aun quedan preselecciones y preparties antes de la gran cita eurovisiva. ¿Quieres seguir de cerca los certámenes nacionales donde se escoge abanderado o abanderada? ¡Toma nota de cada una de ellas!

Marzo

Alemania: 3 de marzo. Unser lied für Liverpool

La televisión nacional alemana ha revelado las propuesta para el Festival de la Canción que competirán en su preselección Unser Lied Für Liverpool que se celebrará el 3 de marzo en los MMC Studios de Colonia. La gala estará presentada por Barbara Schöneberger. Entre los participantes están Will Church con “Hold On”, Patty Gurdy con “Melodies Of Hope”, TRONG con “Dare To Be Different”, Lonely Spring con “Misfit”, Anica Russo con “Once Upon A Dream”, Lord Of The Lost con “Blood And Glitter”, Frida Gold con “Alle Frauen In Mir Sind Müde” y René Miller con “Concrete Heart”. El año pasado Malik Harris representó a Alemania con "Rockstars", alcanzando el puesto 25.

03.11 min El cantante ha ganado la preselección alemana para Eurovisión, Germany 12 points, en una gala conducida por Barbara Schöneberger como maestra de ceremonias .

Islandia: 4 de marzo. Söngvakeppnin 2023

La Gran Final del Söngvakeppnin contará con la participación de cinco propuestas: Diljá con "Lifandi Inni Í Mér", BRAGI con "Stundum Snýst Heimurinn Gegn Þér", Langi Seli y Skuggarnir con "Ok", Sigga Ózk con "Gleyma Þér Og Dansa" y Celebs con "Dómsdagsdans". El ganador o ganadora será elegido mediante dos rondas de votación: en la primera, un sistema mixto de televoto y jurado internacional seleccionará a los dos "superfinalistas" del formato. Tras interpretar nuevamente sus propuestas, el voto de los espectadores proclamará al representante de Islandia para Liverpool 2023.

Moldavia: 4 de marzo. Etapa Nationala 2023

​Moldavia escogerá a su representante a través de Etapa Națională 2023. La televisión pública del país, TMR, abrió la convocatoria de preselección el 23 de diciembre de 2023. En el reglamento impidió la participación de solistas extranjeros aunque sí podían formar parte de dúos o grupos. Entre el 25 de febrero y el 4 de marzo se conocerá al ganador o ganadora de la Gran Final que saldrá de un sistema mixto de jurado profesional y televoto. Los finalistas son: Corina Ivanov con "When love's real", Nördika con "Damn and down", Victor Gulick con "Let's Dance", Surorile Osoianu con "Bade, Bădişor, Bădiţă", OL con "Why you play it cool", SunStroke Project con "Yummy Mommy", Cosmina con "Indestructible", Aliona Moon con "Du-Má", Pasha Parfeny con "Soarele Şi Luna" y Donia con "Red Zone".

Serbia: 4 de marzo. Pesma za Evroviziju 2023

​La canción serbia para Eurovisión se seleccionará a través del Pesma za Evroviziju el próximo 4 de marzo. El país ya conoce a los primeros ocho finalistas de la Gran Final, donde se escogerá al ganador o ganadora a través de un sistema mixto de votación: 50% del jurado profesional y 50% por parte del televoto. Nada, Princ, Filip Balos, Luke Black, Emphaty Soul Project, Stefan Shy, Boris Subotić y CHEGI & Braća bluz bend.

De la segunda semifinal, que se celebra el 2 de marzo conocemos a los ocho restantes: Hurricane, Nada Terzic, Filarri, Zejna, Frajle, Igor Vins & Bane Lalic, Egret, Dzipsii, Eegor, Jovana Tomasevic, Ivona, Gift, Milan Bujakovic, Duo Grand, Andjela y Doris Milosevic. ¿Quién se alzará con la victoria y tomará el relevo de Konstrakta y su tan sonado "In corpore sano"?

02.00 min Eurovisión 2022 - Serbia: Konstrakta canta "In Corpore Sano" en la final

Grecia: 6 de marzo. Canción de Victor Vernicos

​Tras la recepción de 106 candidaturas, la televisión pública ERT anunció a finales del mes de enero a su representante para la ciudad inglesa. Con tan solo 16 años, Victor Vernicos defenderá en la Segunda Semifinal su propuesta "What they say". El joven se impueso a Melissa Mantzoukis y a Maria Maragou-Antonia Kaouri, finalistas junto a él en la última ronda. La canción se trata de una balada midtempo y está producida por el mismo. El griego toma el relevo de Amanda y su "Die Together", octava posición en la Gran Final de Turín 2022.

02.00 min Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord canta "Die Together"

Suiza: 7 de marzo. Canción de Remo Forrer

​La cadena pública suiza ha dado a conocer a su abanderado: Remo Forrer, el ganador de The Voice en Suiza. Su tema lo conoceremos el próximo 7 de marzo. "La canción significa mucho para mí. Definitivamente tiene melodías pegadizas y me ha estado siguiendo durante meses. Y exige todo de mi voz, va de muy bajo a muy alto", ha desvelado el representante.

Austria: 8 de marzo. Canción de Teya & Salena

​Teya y Salena son el primer dúo femenino que acude por parte de Austria al festival. Las jóvenes, que han sido seleccionadas por un proceso interno, llevarán a Liverpool un tema compuesto por ellas mismas y con ritmos pop up. Se dará a conocer el 8 de marzo. Las dos artistas se conocieron hace dos años en el cásting austriaco de la ORF y desde entonces se hicieron amigas.

Israel: 8 de marzo. Canción de Noa Kirel

​En julio de 2022, poco después de la Gran Final de Eurovisión, conocimos a la primera representante de la siguiente edición: Noa Kirel, la abanderada de Israel 2023. En enero de este año, la KAN anunció que su propuesta se llamará "Unicorn", compuesta por Mai Sepadia, Yanon Yehal y Doron Medley. Este último nombre posee un gran vínculo con el certamen eurovisivo ya que fue autor de "Golden boy" (Viena 2015), "Made of stars" (Estocolmo 2016), "Feker libi" (Rótterdam 2020) y "Toy" de Neta, con la que el país mediterráneo se llevó la victoria en Lisboa 2018.

Suecia: 11 de marzo. Melodifestivalen 2023

Desde el 2000, el Melodifestivalen se ha convertido en uno de los programas de televisión más populares en Suecia. Por ello, las empresas Sveriges Television (SVT) y Sveriges Radio (SR) elegirán nuevamente a su representante en Eurovisión con este formato. La pasada edición, ganada por Cornelia Jakobs, alcanzó la cuarta posición en Turin. ¿Volverán a llevar una balada del estilo de "Hold me closer"? Tendremos que esperar hasta el 11 de marzo para conocer a la persona que obtendrá su billete a Liverpool.

02.00 min Eurovisión 2022 - Suecia: Cornelia Jakobs canta "Hold Me Closer" en la final

No obstante, ya conocemos a los primeros finalistas que lucharán por ser el abanderado o abanderada de Suecia en la Primera Semifinal: Jon Henrik Fjällgren, Arc north feat. Adam Woods con "Where are you", Tone Sekelius con "Rhythm of my show", Maria Sur con "Never give up", Panetoz con "On my way", Marcus & Martinus con "Air", Paul Rey con "Royals", Loreen, la ganadora de Eurovisión 2012, con "Tattoo" y Smash into pieces con "Six Feet Under". El próximo 4 de marzo se celebra la gala de repesca y conoceremos a los cuatro últimos finalistas.

Portugal: 11 de marzo. Festival da Cançao 2023

Los espectadores y espectadoras portuguesas ya conocen a los primeros siete finalistas de la Gran Final del Festival da Cançao. El 11 de marzo podrás seguir en RTVE Play la última gala de la preselección portuguesa. Ellos son Churky, Cláudia Pascoal, SAL, Mimicat, You can't win Charlie Brown, Esse Povo y Neon Soho. Los próximos semifinalistas se escogerán el 4 de marzo: André Henriques, Bandua, Bárbara Tinoco, Dapunksportif, Edmundo Inácio, Inês Apenas, Ivandro, Teresinha Landeiro, The Happy Mess y Voodoo Marmalade. ¿Quién sucederá a Maro en la ciudad británica?

03.12 min La joven artista ganó la preselección lusa gracias a "Saudade, saudade", un tema que canta a la pérdida de un ser querido.

España: 25 de marzo. Barcelona Eurovisión Party

El 25 de marzo tendrá lugar la segunda edición del Barcelona Eurovión Party. El año pasado asistieron un total de 20 participantes que acudieron a 66ª edición del certamen europeo. Este año durará tres días para que la diversión no pare. DJ’s, Beth como invitada especial y artistas como Dami In (Australia), Destiny (Malta 2021), Poli Genova (Bulgaria 2016), Suzy (Portugal 2014) y Eva Santamaria (Spain 1993), la cual celebra 30 años de su actuación en el Eurovision Song Contest, se subirán al escenario del evento para ponerle ritmo y color a las ilusiones. La representante de Riga 2008 se volverá a reencontrar con los eurofans y con su tema "Dime".

Armenia: Sin fecha. Canción de Brunette

​Armenia ya tiene a la sucesora de Rosa Linn y su "Snap", tema que le llevó a ser número 1 en todo el mundo. A principios de febrero la televisión pública armenia, AMPTV confirmó que su abanderada en Liverpool será Brunette. Su propuesta, que se conocerá el 25 de marzo, la defenderá en la primera mitad de la Segunda Semifinal de Eurovisión 2023 que se celebra el 11 de mayo.

Ella es una cantante ampliamente conocida en el país donde ha logrado gran éxito con varias de sus canciones. Brunette tiene la intención de traer un nuevo estilo al escenario del festival. Al panorama musical lleva ligada desde los cuatro años, componiendo sus propias canciones desde adolescente. Sus canciones "Night", "Smoke break" y "Light blue eyes" acumulan en YouTube varias millones de visitas.