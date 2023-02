Una nena de 9 anys, millor actriu a la Berlinale

L'actriu basca Sofía Otero ha guanyat l'ós de plata de la Berlinale a millor intepretació protagonista pel seu paper a '20.000 especies de abejas', una coproducció basca i catalana. La jove intèrpret, de 9 anys, ha rebut el reconeixement del jurat presidit per l'actriu nord-americana Kristen Stewart, i del qual també en formava part la catalana Carla Simón.

El primer film d'Estibaliz Urresola aborda el tema del trànsit sexual en la infància a través de la Coco, una petita de 8 anys que ha nascut en el cos d'un nen però se sent nena. És una coproducció de la catalana Inicia Films amb participació de TV3.

'20.000 especies de abejas' també ha guanyat el premi Guild de l'associació alemanya de cinemes independents, l'AG Kino-Gilde, fora del concurs oficial i també el premi del jurat dels lectors de 'The Berliner Morgenpost'. Competia per l'ós d'or d'aquesta 73a edició de la Berlinale però finalment se l'ha endut el documental 'Sur l'Adamant', una producció francojaponesa que ha agafat el relleu d''Alcarràs' com a millor film.

El Festival Internacional de Cinema de Berlín ha reconegut amb el premi especial del jurat ex aequo Paul Beatriz Preciado per 'Orlando, ma biographie politique'. Tot i que ha concursat com a film francès, Preciado és nascut a Burgos i ha residit bona part de la seva vida a Barcelona, on va treballar com a cap de programes per al Museu d'Art Contemporani (MACBA), del qual va ser expulsat arran de la polèmica per una obra d'Ines Doujak que emulava el rei emèrit Joan Carles I tenint sexe anal.