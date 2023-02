Jennifer Love Hewitt se convirtió en todo un icono del cine y la televisión de las décadas de los años 90 y 2000 por ser la médium más famosa de todos los tiempos en Entre fantasmas. Del último capítulo de aquella serie han pasado ya 13 años. Y la actriz está completamente irreconocible: "Si no es por el nombre, no sabría que es ella", dicen sus seguidores atónitos ante la fotografía que la intérprete ha publicado en su cuenta de Instagram. A sus 44 años, Jennifer Love Hewitt asegura que comparte esta imagen para mostrarse "sin filtros ni maquillaje". A pesar de ello, ha recibido numerosas críticas por sus aparentes retoques estéticos...

¿Qué fue de Jennifer Love Hewitt?

Nacida en Waco, Texas, mostró su prometedor futuro con una actuación musical al aire libre con tan solo tres años y poco después ya entretenía en un restaurante con su voz. A los nueve hizo una gira por la Unión Soviética y Dinamarca con el Texas Show Team y a los 10 años levantó su primer trofeo: el Texas Our Lilttle Miss Talent Winner. Empujada por su talento, Jennifer Love Hewitt se mudó a Los Ángeles con su madre para hacer anuncios y darse a conocer en Kids Incorporated, de Disney Channel, con tan solo 11 años.

Su carrera no había hecho más que despegar. Alcanzó la popularidad poco a poco con sus papeles en Cinco en familia (1995) y Sé lo que hicisteis (1997), hasta que le llegó la oportunidad de dar vida a Audrey Hepburn en Las seductoras y The Truth About Love. También hizo una pequeña carrera música, con cuatro álbumes de estudio y dos recopilatorios. Pero el medio favorito de la actriz es la televisión, donde protagonizó Entre fantasmas durante más de 100 episodios, The Client List o Mentes criminales, entre otras. Desde 2018 da vida a Buckley en 9-1-1.