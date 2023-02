Barcelona es converteix de nou en el centre de la innovació en la telefonia mòbil. La setmana que ve el Mobile World Congress enceta la seva 18a edició marcada per l'impacte en l'economia i la recuperació del sector després de tres anys de pandèmia. Aquest any, la fira de telefonia mòbil més important del món celebra el 50è aniversari de la invenció del telèfon mòbil i espera un increment considerable del públic.

Del 27 de febrer al 2 de març, l'organitzadora de l'esdeveniment GSMA, juntament amb la Fira de Barcelona Gran Via, preveu rebre al congrés més de 80.000 assistents de 200 països diferents, unes previsions que superen les de l'any passat. El 2022, els organitzadors esperaven rebre fins a 40.000 assistents, la meitat. Finalment va comptar amb més de 60.000 assistents.

Després de tres anys de pandèmia, les restriccions per la Covid-19 ja són gairebé inexistents, però encara hi ha certs països, la majoria asiàtics, que no és del tot fàcil viatjar. És per això que l'organització atorga aquesta baixada d'assistència a les restriccions en certs països. Tot i això, el conseller delegat de GSMA, John Hoffman, preveu que un 25% dels assistents vinguin d'Àsia i entre 4.000 i 5.000 persones siguin provinents de la Xina.

D'altra banda, l'esdeveniment comptarà amb més de 2.000 empreses expositores, 300 de les quals són catalanes. L'organització preveu la creació de 7.400 llocs de treball temporals, fet que suposa un total de 150.000 llocs creats des del 2006. També s'estima un impacte econòmic de 350 milions d'euros, que suma fins a 5.700 milions acumulats des de l'any 2006.

El director del Mobile World Capital, Francesc Fajula, celebra que les xifres tornin a acostar-se a les d'abans de la pandèmia. "És molt il·lusionant. Tot és molt optimista a nivell de confirmacions i d'expectatives", declara Fajula.

L'edició d'enguany arriba després que aquest estiu s'anunciés la prorrogació del contracte entre l'organització del congrés i la ciutat de Barcelona fins al 2030.

Els cinc sentits aplicats a la tecnologia D'altra banda, la fira tecnològica més gran d'Europa posa al punt de mira els cinc sentits. A través de diferents experiències immersives centrades en un recorregut sensorial, l'objectiu és combinar el món físic i el virtual. El director del MWCapital, Francesc Fajula, explica que en una d'aquestes ens podrem posar a la pell de Rebollo l'any 92. "Amb unes mànigues òptiques i amb ulleres de realitat virtual, podràs tenir la sensació que estàs a l'estadi Olímpic el dia de la inauguració dels Jocs Olímpics del 92", relata il·lusionat Fajula.

Impacte en la restauració La patronal d'oci nocturn Fecasarm celebra que enguany el Mobile es pugui celebrar sense restriccions en unes dates que, sense el congrés, serien "de molt baixa o nul·la facturació" pel sector de la restauració. La patronal preveu que es facturin 96.000 euros durant els quatre dies, un 18% menys que el 2019. Tot i això, Fecasarm lamenta aquesta distància respecte a abans de la pandèmia i espera que el sector es recuperi del tot. La patronal també ha destacat en un comunicat que les ocupacions del sector disminuiran notablement. Segons l'organització, aquestes xifres podrien arribar als 7.400 treballadors temporals, de tipologies molt diferents. Afirmen que aquesta baixada es deu a l'aplicació de l'última reforma laboral, que elimina els contractes temporals d'obra i servei. Per altra banda, el Gremi de Restauració de Barcelona celebra el retorn del congrés, tot i ser conscients de no tenir l'impacte d'anys anteriors. El president del Gremi, Salva Vendrell, destaca que “el saló és positiu per al conjunt de l’economia local i que l’hem de seguir cuidant i mimant. Per als restaurants, és un oasi enmig de la temporada baixa". Preveuen una ocupació mitjana del 40% i confien en les reserves d'última hora. Tot i això, Vendrell assenyala que "ja no es produeix l’allau de reserves d’altres èpoques, l’eufòria dels primers anys, els grans esdeveniments corporatius, etc".